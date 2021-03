Polska wyeksportowała auta i części za niemal 29 mld euro

​W 2020 r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 28,6 mld euro, o 5,6 proc. mniej niż rok wcześniej - podała firma AutomotiveSuppliers.pl. Jak zaznaczyła, spadek byłby większy, gdyby nie dynamicznie rosnący eksport akumulatorów litowo-jonowych.

Reklama

Zdjęcie Niemal w całości na eksport produkuje np. tyska fabryka Fiata / Producenci 2,5 miliona sztuk Fiat 500 z Polski. To rekord

Firma podkreśliła w analizie, że 2020 rok był bardzo trudny dla przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, a strat wywołanych przez lockdown w I półroczu nie udało się w całości odrobić pomimo wzrostu zamówień w kolejnych miesiącach.

Reklama

Jak poinformowano, w ub.r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 28,59 mld euro, o 5,6 proc. mniej (-1,7 mld euro) niż rok wcześniej. Zaznaczono przy tym, że w 2020 r. do analizowanych grup produktów motoryzacyjnych dodano baterie (w tym litowo-jonowe) i opony.



Partner w AutomotiveSuppliers.pl Rafał Orłowski wskazał, że bez akumulatorów litowo-jonowych spadek eksportu był dużo większy i wyniósł 13,5 proc.



Podobnie jak w poprzednich latach naszym najważniejszym zagranicznym partnerem pozostają Niemcy (33,93 proc. całości eksportu branży). Jak podano, eksport na ten rynek był o 9 proc. wyższy niż w 2019 r., głównie dzięki akumulatorom litowo-jonowym (wzrost o 684,9 proc.). Kolejne miejsca należą do: Francji (7,46 proc. całości, spadek o 4 proc.), Włoch (6,54 proc., spadek o 9,7 proc.) i Czech (6,38 proc., spadek o 16 proc.).



Od kilku lat najważniejszą grupą eksportową branży są części i akcesoria. W ub.r. na rynki zagraniczne trafiły komponenty wyprodukowane w Polsce o wartości 10,73 mld euro. W stosunku do rekordowego 2019 r. (12,88 mld euro) nastąpił spadek o 16,7 proc.



Części i akcesoria stanowiły 37,55 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski, w porównaniu z 2019 r. ich udział spadł o 5 pkt proc. Największym odbiorą tej grupy produktów nadal były Niemcy (32,9 proc. całości, spadek o 18,7 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były Czechy (9,09 proc. całości, spadek o 15,2 proc.), Słowacja (7,53 proc., spadek o 12 proc.) i Hiszpania (5,28 proc., spadek o 17,7 proc.).



Drugą największą grupą eksportową są samochody osobowe i towarowo-osobowe. W 2020 r. ich eksport miał wartość 4,94 mld euro, o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. Do najważniejszych rynków zbytu w minionym roku należały: Niemcy (34,3 proc. całości, spadek o 9,8 proc.), Włochy (12,34 proc., spadek o 29,4 proc.) i Francja (7,72 proc., spadek o 21,9 proc.).



W analizie zaznaczono, że ubiegły rok przyniósł niezwykle wysoki wzrost eksportu akumulatorów litowo-jonowych, które są wykorzystywane w autach elektrycznych. Wartość tego typu podzespołów motoryzacyjnych wyniosła 3,99 mld euro, niemal dwukrotnie więcej niż w 2019 r.



Jak stwierdził Orłowski, zwiększony eksport akumulatorów związany jest przede wszystkim z bardzo dynamicznym rozwojem fabryki LG Energy Solution Wrocław. "Dzięki tak dużemu wzrostowi akumulatory litowo-jonowe stały się trzecim produktem motoryzacyjnym (13,98 proc. całości eksportu branży). Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił w IV kwartale 2020 r. Wartość eksportu tego typu akumulatorów była wyższa niż samochodów osobowych i towarowo-osobowych" - podkreślił.



Większość akumulatorów litowo-jonowych trafiła w minionym roku do Niemiec (44,3 proc. wartości tej grupy), Francji (16,8 proc.), Belgii (11 proc.) i Austrii (6,2 proc.).



W pozostałych grupach produktów motoryzacyjnych odnotowano wzrost w eksporcie silników wysokoprężnych (+18,9 proc.), silników spalinowych (+8 proc.) i autobusów (+1,2 proc.).



Zdaniem AutomotiveSuppliers.pl, obecnie praktycznie niemożliwe jest prognozowanie, jaki będzie poziom eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski w tym roku. "Pandemia koronawirusa nadal trwa a lista problemów stojących przed branżą jeszcze się wydłużyła. Palącym problemem jest +kryzys mikroprocesorów+, który przekłada się na ograniczanie produkcji przez niemal każdy koncern samochodowy na świecie. Firmy produkcyjne muszą też borykać się z problemem dostępu do takich surowców, jak stal czy tworzywa sztuczne" - wskazano.



Firma przewiduje natomiast, że w dalszym ciągu będzie rosła produkcja i eksport akumulatorów litowo-jonowych i komponentów do nich. Prawdopodobnie ich wartość będzie wyższa niż samochodów osobowych i towarowo-osobowych, dzięki czemu przesuną się na drugie miejsce produktów eksportowych branży - po częściach i akcesoriach.



AutomotiveSuppliers.pl od 2008 r. monitoruje przemysł motoryzacyjny w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.(