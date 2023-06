Peugeot e-308 wyceniony. Ma bogate wyposażenie, ale cena i tak robi wrażenie

Spis treści: 01 Peugeot e-308 dostępny w Polsce. Jaki silnik?

02 Peugeot e-308 dostępny w wersji premierowej First Edition

03 Peugeot e-308 First Edition kosztuje niemal tyle, co Tesla Model 3

Peugeot e-308 dostępny w Polsce. Jaki silnik?

Peugeot kontynuuje elektryfikację swojej gamy modelowej i dołącza do niej zasilaną wyłącznie prądem wersję modelu 308. Samochód wyposażony jest w silnik generujący 156 KM i 270 Nm momentu obrotowego. Pozwala to na rozpędzenie się od zera do 100 km/h w 10,5 sekundy. Prędkość maksymalna natomiast została ograniczona do 170 km/h.

Za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada wysokonapięciowy akumulator o pojemności 54 kWh, który charakteryzuje się zmienionym składem chemicznym (80 proc. niklu, 10 proc. manganu i 10 proc. kobaltu). Generuje on napięcie 400 V i zapewnia zasięg do 411 km (w cyklu mieszanym WLTP). Gniazdo ładowania jest dostosowane do wszystkich typów terminali ładowania. W przypadku korzystania z publicznej stacji o mocy 100 kW naładowanie akumulatora z poziomu 20 do 80 proc. ma zajmować mniej niż pół godziny.

Kierowca ma do wyboru trzy tryby jazdy. W każdym z nich samochód dysponuje inną mocą i momentem obrotowym:

ECO: 107 KM i 220 Nm

NORMAL: 136 KM i 250 Nm

SPORT: 156 KM i 270 Nm

Peugeot e-308 dostępny w wersji premierowej First Edition

Choć debiutu rynkowego jeszcze nie było, a pełna oferta ma być dostępna od września tego roku, Peugeota e-308 już można zamówić. Oferowany jest on jednak póki co tylko w jednej wersji wyposażeniowej - First Edition. Jeśli chodzi o wyposażenie, nie można narzekać. Znajdziemy tam m.in.:

18-calowe felgi

podgrzewane fotele ze specjalną tapicerką z serii First Edition

cyfrowy wyświetlacz w miejscu zegarów

10-calowy ekran multimediów

trójfazową ładowarkę pokładową 11 kW

podgrzewaną kierownicę

reflektory Peugeot Matrix LED

system ostrzegający w czasie cofania o pojazdach poruszających się poprzecznie

kamera cofania

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go

Peugeot e-308 First Edition kosztuje niemal tyle, co Tesla Model 3

Obszerne wyposażenie idzie jednak w parze z dość wysoką ceną. Zasilane prądem auto francuskiego producenta zostało wycenione na 203 100 złotych (to zaledwie 2 tys. złotych mniej niż Tesla Model 3). Samochód można wziąć w leasing z miesięczną ratą w wysokości 1 855 złotych netto (leasing na 36 miesięcy, wpłata początkowa w wysokości 19,2 proc. oraz roczny przebieg na poziomie 10 tys. km).

