Mercedes-Maybach klasy S z polskimi cenami

Najbardziej ekskluzywna odmiana nowej klasy S jest już dostępna w Polsce. Auto występuje w dwóch wersjach silnikowych.

Premiery Mercedes-Maybach klasy S właśnie zadebiutował

Tak jak w przypadku poprzedniej generacji klasy S, tak i obecnie, jeśli dla kogoś zwykła przedłużona wersja to za mało, może zamówić odmianę ze znaczkiem Maybacha. Uzyskujemy w ten sposób dodatkowe 18 cm długości nadwozia oraz rozstawu osi, co powinno zadowolić nawet najwyższych pasażerów. Oprócz tego auto wyróżnia się jeszcze bardziej ekskluzywnym wykończeniem wnętrza oraz możliwością zamówienia dwukolorowego nadwozia (dopłata 70 568 zł!).

Mercedes-Maybach klasy S dostępny jest tylko z dwoma, bardzo mocnymi silnikami benzynowymi. Opcja dla "mniej wymagających" to 4-litrowe V8 o mocy 503 KM i maksymalnym momencie obrotowym 700 Nm, które wspomagane jest układem miękkiej hybrydy (20 KM i 200 Nm). Odmiana S 580 przyspiesza do 100 km/h w 4,8 s, standardowo występuje z napędem na wszystkie koła i kosztuje 799 tys. zł.



Za najbardziej odpowiedni napęd do luksusowej limuzyny tradycyjnie uważa się silnik V12 i Maybach będzie jedyną "eSką", w którym go otrzymamy. To kolejna już inkarnacja podwójnie doładowanej, 6-litrowej jednostki, która jest teraz... słabsza niż w poprzedniku. Rozwija ona 612 KM i 900 Nm, zamiast 630 KM i 1000 Nm. Rozwiązaniem zagadki pogorszenia parametrów mogą być europejskie normy spalin - w specyfikacji na rynki pozaeuropejskie silnik ma takie same parametry, jak poprzednio.



Topowa wersja ma oznaczenie S 680, przyspiesza do 100 km/h w 4,5 s i standardowo występuje z napędem na wszystkie koła. To duża zmiana, ponieważ Mercedes zawsze oferował V12 wyłącznie z napędem na tył. Cena najmocniejszego Maybacha to 1 030 000 zł.