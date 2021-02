Mercedes EQA z polskimi cenami

Najnowszy członek rodziny EQ, czyli elektrycznych modeli Mercedesa, to kompaktowy SUV. I jak na elektryka przystało, tani nie jest.

Zdjęcie Mercedes EQA / Premiery Mercedes EQA oficjalnie zaprezentowany

EQA to tak naprawdę elektryczna wersja modelu GLA. Oba auta różnią się tylko pasem przednim i tylnym oraz oczywiście rodzajem napędu. W przypadku elektryka dostępna jest obecnie tylko jedna odmiana - 250. Pod jej maską pracuje elektryczny motor o mocy 190 KM i generujący 375 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Całość trafia na przednie koła, a sprint do 100 km/h trwa 8,9 s.

Energia elektryczna magazynowana jest w baterii o pojemności 66,5 kWh, która ma pozwolić na przejechanie nawet 426 km na jednym ładowaniu. Przy użyciu ładowarki o mocy 100 kW wystarczy pół godziny, żeby poziom energii wzrósł z 10 do 80 proc.



Mercedes EQA 250 wyceniony został na 199 900 zł (dla porównania oferujący podobne osiągi GLA 200 z napędem na przód i "automatem" kosztuje 158 500 zł). Standardowe wyposażenie obejmuje między innymi 18-calowe alufelgi, diodowe reflektory, częściowo skórzaną tapicerkę, dwa ekrany o przekątnej 7 cali (wskaźniki i multimedia), nawigację i kamerę cofania. Tradycyjnie dla nowego modelu Mercedesa, także EQA możemy zamówić z premierowym pakietem wyposażenia Edition 1. Obejmuje on między innymi stylizację AMG, 20-calowe felgi szprychowe w miedzianym kolorze, skórzaną tapicerkę oraz powiększenie obu ekranów do rozmiaru 10,25 cala. Jego koszt to 24 042 zł.