Koniec z targowaniem o cenę. Mercedes zmienia model sprzedaży

Spis treści: 01 Mercedes wprowadza nowy model sprzedaży

02 Trudny rok Mercedesa w Wielkiej Brytanii

03 Jaki będzie 2023 rok dla Mercedesa?

Nowy model sprzedaży ma być sposobem na walkę z kryzysem, przede wszystkim - na obniżenie kosztów. Ale to nie wszystko. Producenci Mercedes planuje ujednolicić nazwy. Zniknąć ma człon "EQ"

Mercedes wprowadza nowy model sprzedaży

Pilotażowy program modelu sprzedaży bezpośredniej został wprowadzony jakiś czas temu m.in. w Szwecji czy RPA. Teraz niemiecki producent przenosi go na kluczowe dla siebie rynki - wprowadzono go już do Wielkiej Brytanii, Mercedes chce, by został on przyjęty również w Niemczech.

Model sprzedaży bezpośredniej oznacza oferowanie towarów oraz usług przez producenta bezpośrednio, poza stałymi punktami sprzedaży. Klienci składają zamówienie na samochód na stronie internetowej, a następnie odbierają auto u dealera. Dealerzy mają liczyć na prowizję finansową oraz opłatę od każdej zawartej transakcji.

Reklama

Samochód można oczywiście zamówić również u dealera, ale i tak odbędzie się to za pośrednictwem strony internetowej.

Dziś natomiast dealerzy kupują samochody od producenta i sprzedają po wyższej cenie, zarabiając na marży, ale ponosząc koszty magazynowania samochodów. Model ten oznacza również, że różni dealerzy mogą oferować różne ceny za to samo auto (rezygnując z części marży).

Dla producenta nowy model sprzedaży oznacza zaoszczędzenie kosztów. Z kolei z perspektywy klientów, nie będzie obaw, że za dany samochód mogliby uzyskać lepszą cenę u innego dealera.

Trudny rok Mercedesa w Wielkiej Brytanii

W wielkiej Brytanii sprzedaż samochodów w styczniu tego roku spadła o 20 proc. w porównaniu ze styczniem 2022 roku. Wówczas Mercedes sprzedał 6 355 samochodów. W minionym miesiącu było to 5 030 aut. W efekcie udział w rynku spadł z 5,5 proc. w styczniu 2022 roku do 3,8 proc. w styczniu tego roku.

Lepiej radzili sobie inni producenci samochodów z segmentu premium, będący bezpośrednimi konkurentami Mercedesa. Zarówno Audi (6,8 proc.), jak i BMW (5,9 proc.) zanotowały wyższe udziały w rynku.

Warto zauważyć, że obie marki wciąż sprzedają swoje samochody w "tradycyjny" sposób. Jak podaje Car Dealer Magazine, nowy model sprzedaży nie cieszy się uznaniem dealerów. Czas więc pokaże, czy w niedalekiej przyszłości Mercedes nie będzie musiał wycofać się ze swojego pomysłu.

Jaki będzie 2023 rok dla Mercedesa?

Mercedes ostrzegł, że nadchodzący rok może wiązać się z niższymi zyskami, co ma związek z trwającą trudną sytuacją gospodarczą. Wskazuje tutaj na słaby popyt w Europie, ale także m.in. wysokie koszty energii i surowców. Marka ma jednak nadzieję, że sprzedaż najdroższych samochodów, mimo rosnących kosztów, nieznacznie wzrośnie. Wysokie marże za auta z najwyższej półki pozwoliły Mercedesowi na utrzymanie zysków.

Ponadto w 2020 roku firma zobowiązała się do obniżenia kosztów stałych, nakładów inwestycyjnych, a także wydatków na badania o ponad 20 proc. względem poziomu z 2019 roku. Cel ma zostać osiągnięty do 2025 roku i podobno nie przeszkodzi w tym nawet panująca inflacja.

***