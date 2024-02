Ile kosztuje najtańsze auto w Polsce? Jedyna propozycja poniżej 60 tys. zł

Spis treści: 01 Mitsubishi Space Star - jakie silniki?

Zakupienie samochodu w cenie poniżej 100 tys. złotych stanowi dziś spory problem. Nie oznacza to jednak, że producenci nie oferują takich opcji. Trzeba przy tym tylko pamiętać, że z reguły są to przedstawiciele segmentów A i B. Jednym z aut, które wciąż można kupić za stosunkowo niewielkie pieniądze, jest Mitsubishi Space Star.

Mitsubishi Space Star - jakie silniki?

Mitsubishi Space Star oferowane jest tylko z trzycylindrowym silnikiem benzynowym o pojemności 1,2 litra. Generuje on 71 KM i 102 Nm momentu obrotowego. W zależności od tego na jaką wersję się zdecydujemy osiągnięcie prędkości 100 km/h zajmuje modelowi 14,1 s (w odmianie z pięciobiegową skrzynią manualną) lub 15,8 s (z automatem CVT). Prędkość maksymalna wynosi 167 km/h (skrzynia manualna) albo 163 (CVT).

Zdjęcie Mitsubishi Space Star oferowane jest z tylko jednym silnikiem. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Mitsubishi Space Star dostępne jest w trzech wersjach wyposażenia

Mitsubishi Space Star oferowany jest w trzech wersjach wyposażenia. W pierwszej z nich, Inform, znajdziemy m.in.:

14-calowe felgi stalowe

manualną klimatyzację

wielofunkcyjną kierownicę

elektrycznie sterowane lusterka boczne

elektrycznie sterowane przednie szyby

system wspomagania ruszania na wzniesieniu

czujnik deszczu i zmierzchu

Wyżej znajduje się odmiana Invite. Tutaj klient ma do wyboru skrzynię manualną oraz automat CVT. Oprócz tego w ofercie znaleźć można:

7-calowy ekran do obsługi multimediów

możliwość bezprzewodowego połączenia z telefonem za pośrednictwem Android Auto oraz Apple CarPlay

elektrycznie regulowane szyby z tyłu

podgrzewane lusterka

kamerę cofania

W topowej wersji wyposażeniowej, Intense, również można wybrać między skrzynią manualną i automatem. Oprócz tego oferuje ona:

15-calowe felgi aluminiowe

automatyczną klimatyzację

podgrzewane przednie fotele

wykończenie atrapy chłodnicy w kolorze czerwonym

Zdjęcie Mitsubishi Space Star oferowane jest w trzech wersjach wyposażenia. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Ceny Mitsubishi Space Stara. Jedyne auto za mniej niż 60 tys. zł

W podstawowej wersji cena Mitsubishi Space Stara nie przekracza 60 tys. zł i, jak chwali się polski importer, jest to obecnie jedyny taki model na polskim rynku. Za bazową odmianę zapłacić trzeba obecnie 57 990 zł. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Odmiana wyposażeniowa Invite z roku modelowego 2024 startuje od 65 990 zł (rocznik 2024). Za topową wersję, Intense, w zależności od roku modelowego zapłacimy co najmniej 71 990 zł.

Mitsubishi Space Star 2024. Ceny Wersja Inform Invite Intense 1,2 MT 57 990 zł 65 990 zł 71 990 zł 1,2 CVT - 71 990 zł 77 990 zł

Mitsubishi Space Star z pięcioletnią gwarancją

Oprócz cen Mitsubishi chce przyciągnąć do siebie również ofertą gwarancyjną. Samochody są objęte pięcioletnią gwarancją - w pierwszych dwóch latach nie przewiduje ona limitu kilometrów. W trzech kolejnych limit ten wynosi 100 tys. km. Oprócz tego kierowca może liczyć na pięcioletnią pomoc drogową bez limitu przebiegu oraz na 12-letnią gwarancję na korozję perforacyjną nadwozia.