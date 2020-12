Fiat podał ceny nowego Tipo. To znaczy jakiegoś Tipo

Gruntownie zmodernizowane Tipo niedługo pojawi się w salonach, a polskie przedstawicielstwo właśnie podał ceny. Tylko że chyba nie nowego modelu.

Zdjęcie Gama Fiata Tipo (tego nowego) /

"Fiat publikuje ceny nowego Tipo" głosi tytuł przesłanego do nas komunikatu prasowego. Niestety dalsza jego lektura wprawia w pewną konsternację:



"Zaledwie kilka dni temu świat poznał nowego Tipo, a już dziś Fiat ogłasza ceny oraz program 5-letniej gwarancji na jeden z ulubionych modeli polskich klientów.

Nowe Tipo charakteryzuje nowy design, zaawansowane technologie, w tym dodatkowe systemy bezpieczeństwa, nowe, bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska silniki, oraz wprowadzony po raz pierwszy w Polsce w tej marce program 5-letniej gwarancji. Na naszym rynku, będzie można zamówić silnik 1.4 95 KM, będzie on dostępny w niezwykle atrakcyjnej cenowo wersji Tipo Classic, która trafi do salonów dealerskich za niecałe dwa miesiące. Nowe Tipo Classic Sedan 1.4 Fire 95 KM będzie kosztowało 53 500 zł, a wersja Hatchback od 58 700 zł w cenach promocyjnych".

Nowy Fiat Tipo i Tipo Cross 1 / 9 Sam Tipo otrzymał gruntownie zmodernizowany pas przedni. Inny jest zderzak (przemodelowana dolna część z nowymi listwami dekoracyjnymi), osłona chłodnicy z nowym logo marki i wykonane w technologii diodowej reflektory. Ledowe są też nowe światła tylne. Przy okazji uzupełniono ofertę obręczy kół (nowe felgi w rozmiarach 16 i 17 cali). Całość zmian sprawiła, że mimo pięcioletniego stażu rynkowego samochodów wciąż wygląda świeżo i może się podobać. Źródło: udostępnij

Ustalmy fakty. Zmodernizowane Tipo dostępne będzie w wersjach wyposażenia Tipo (bazowej), City Life oraz Life. Dodatkowo do gamy dołączy uterenowiona wersja Cross. Jedną z ważniejszych zmian jest zastąpienie wolnossącego silnika 1.4 95 KM, doładowanym 1.0 o mocy 100 KM. O co więc chodzi?

Wygląda na to, że w Polsce nadal będzie oferowana odmiana sprzed liftingu, nazwana Tipo Classic. Zabieg wielokrotnie stosowany przez producentów. Tylko dlaczego Fiat nie poinformował o tym, tylko podaje ceny tej wersji, twierdząc, że mowa o modelu po modernizacji? Wplatając to dodatkowo wzmiankę o 5-letniej gwarancji (ograniczonej do 120 tys. km), choć dotyczyć będzie ona tylko aut po liftingu (chyba)? Chyba chodzi o to, że dotychczasowa wersja Tipo z dopiskiem "Classic" to także nowość. Ale dlaczego w takim razie mowa o nowym designie, wyposażeniu i silnikach?

