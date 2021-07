Dobra sprzedaż Forda. Puma bestsellerem

Znaczący wzrost sprzedaży w Europie

Ford w drugim kwartale 2021 roku sprzedał w Europie 242 618 samochodów. To wzrost o 43,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Daje to Fordowi 6,2% udziału w rynkach, na których sprzedaje samochody.

Kluczowym rynkiem dla Forda w tym okresie była Wielka Brytania, gdzie sprzedano 68 107 egzemplarzy. Wzrost o 38 446 egzemplarzy w porównaniu do zeszłego roku oznacza udział w brytyjskim rynku na poziomie 11,6%.

Marka świetnie radziła sobie także na pozostałych kluczowych rynkach - w Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii zwiększając sprzedaż na każdym z nich. Poza Wielką Brytanią, Ford może pochwalić się ponad 10-procentowym udziałem w rynku także w Irlandii (11,7%) oraz na Węgrzech (11,4%).

W pierwszym półroczu 2021 r. do klientów trafiło 502 677 egzemplarzy Forda, co zapewniło udział w rynku na poziomie 6,6%. Ze sprzedażą na poziomie 138 303 egzemplarzy marka ma 12,3% udziału w rynku motoryzacyjnym Wielkiej Brytanii. Sprzedaż na rynkach Francji, Hiszpanii oraz Włoch była wyższa w pierwszym półroczu 2021 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast na rynku niemieckim Ford odnotował spadek sprzedaży w porównywanych okresach.

Mocny kwartał bestsellerów Forda

Zdecydowanie najpopularniejszym modelem Forda w drugim kwartale 2021 r. była Puma. Nowych nabywców znalazło aż 43 677 egzemplarzy, co w połączeniu z pierwszym kwartałem daje imponującą liczbę 83 246 egzemplarzy w pierwszym półroczu 2021 r. To blisko 47 tysięcy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Drugim najlepiej sprzedającym się modelem Forda w Europie w drugim kwartale 2021 r. był Transit Custom, który pozostaje bestsellerem marki w 2021 roku, jeśli chodzi o samochody dostawcze. Nabywców znalazło 32 767 gzemplarzy tego modelu, zaś w cały półroczu to 70 604 egzemplarze, o 22 293 więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost rok do roku o 46,14%.

Świetnie sprzedaje się także większy SUV Forda, Kuga. W drugim kwartale nowych uzytkowników znalazło aż 31 347 egzemplarzy, co zwiększyło sprzedaż w pierwszej połowie roku do 61 994. Co istotne, połowę zakupionych przez klientów egzemplarzy stanowi wersja hybrydowa plug-in.

Niezmienną popularnością cieszy się Fiesta - 27 098 sprzedanych w drugim kwartale egzemplarzy oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym półroczu nowych nabywców znalazł natomiast 63 078 egzemplarzy tego modelu.

Powyżej 20 tysięcy sprzedanych w drugim kwartale egzemplarzy odnotowały także legendy Forda - Transit oraz Focus. Ten pierwszy może pochwalić się wynikiem 26 244 egzemplarzy, co w połączeniu z pierwszym kwartałem oznacza 54 673 sprzedanych samochodów w pierwszym półroczu 2021 r. To wzrost o 43,5% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Focus natomiast w pierwszych sześciu miesiącach sprzedał się w liczbie 48 651 egzemplarzy, z czego 20 999 w drugim kwartale.

Liderem segmentu pick-upów pozostaje Ford Ranger. W pierwszym kwartale nowych nabywców znalazło 15 879 egzemplarzy, co zwiększyło liczbę sprzedanych samochodów w pierwszym półroczu do 29 910.