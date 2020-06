Toyota przekazała cyfrowe manekiny do wirtualnych testów zderzeniowych

Toyota bezpłatnie udostępni zaawansowane oprogramowanie do wirtualnych testów zderzeniowych. Chodzi o wirtualne manekiny THUMS (Total Human Model for Safety), cyfrowe modele ciała człowieka o wysokiej dokładności, które umożliwiają zanalizowanie wpływu różnego rodzaju kolizji na poszczególne narządy i układy, z uwzględnieniem stopnia napięcia mięśni. Wolny dostęp do THUMS szerokiego grona producentów, organizacji i innych użytkowników przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Toyota opracowała THUMS wspólnie z Toyota Central R&D Labs, żeby przyspieszyć i usprawnić badania nad bezpieczeństwem samochodów. W 2000 roku, kiedy została opracowana pierwsza generacja THUMS, były to pierwsze wirtualne modele ludzkiego ciała do badań nad bezpieczeństwem samochodów. Za ich pomocą Toyota powadzi symulacje i analizy urazów powodowanych podczas wypadków samochodowych.

Do dziś Toyota opracowała 6 generacji THUMS, a Wersja 6 została zaprezentowana w ubiegłym roku i obejmuje całą serię modeli ludzkiego ciała w różnym wieku (dzieci, dorośli i osoby starsze), różnej płci i o różnej sylwetce. Trójwymiarowe, złożone modele uwzględniają sztywność, budowę i strukturę poszczególnych narządów, w tym szkieletu, mózgu, organów wewnętrznych i mięśni. Można je umieścić w symulacji zarówno w roli pasażera, jak i pieszego.

W porównaniu z fizycznymi manekinami do testów zderzeniowych używanych w motoryzacji, THUMS umożliwiają analizowanie urazów powodowanych kolizjami na o wiele wyższym poziomie szczegółowości, gdyż dokładnie odzwierciedlają kształty i odporność ludzkiego ciała oraz jego poszczególnych narządów. Co więcej, wykonywanie symulacji kolizji na komputerze pozwala przeprowadzić analizy całej serii wielu różnych scenariuszy wypadków drogowych, by uzyskać kompletne dane, przy jednoczesnym skróceniu czasu badania bezpieczeństwa samochodu oraz ograniczeniu kosztów.



THUMS są obecnie wykorzystywane przez ponad 100 instytucji, w tym producentów samochodów, producentów części, uniwersytety i instytucje badawcze - zarówno w Japonii, jak i poza nią. Oprogramowanie Toyoty służy do badań rozwojowych różnych elementów zapewniających bezpieczeństwo na drodze - od konstrukcji auta pod względem bezpieczeństwa pieszych i pasażerów, po pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Niezależne organizacje badające bezpieczeństwo pojazdów również biorą pod uwagę wykorzystanie w przyszłości tej technologii w swoich oficjalnych testach.

Oprogramowanie THUMS zostanie udostępnione do swobodnego użytku bez opłat w styczniu 2021 roku. Toyota ma nadzieję, że zacznie z niego korzystać o wiele więcej podmiotów, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, bez względu na budowę ciała, wzrost, płeć i wiek. Jednocześnie wykorzystanie na szeroką skalę pozwoli przyspieszyć dalszy rozwój oprogramowania THUMS pod względem łatwości w korzystaniu z niego oraz szczegółowości modeli. Użytkownicy będą mogli sami wprowadzać udoskonalenia i dzielić się nimi z całą społecznością badaczy korzystających z tej technologii.

"Od 2000 roku, kiedy zadebiutowała pierwsza generacja wirtualnych manekinów THUMS, nieustannie je udoskonalamy, by coraz precyzyjniej odzwierciedlić anatomię człowieka oraz rozszerzyć liczbę wariantów. Obecnie jest to dla Toyoty niezastąpiona technologia, z której cały czas korzystamy w pracy nad kolejnymi samochodami i systemami bezpieczeństwa. Postanowiliśmy udostępnić nasze oprogramowanie szerokiemu odbiorcy, aby korzystało z niego jak najwięcej podmiotów, przyspieszając postęp w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach dzięki włączeniu w ten projekt całej branży motoryzacyjnej" - powiedział Seigo Kuzumaki, główny inżynier Toyota Motor Corporation odpowiedzialny za badania i rozwój systemów bezpieczeństwa z ośrodka badawczo-rozwojowego Advanced R&D and Engineering Company.