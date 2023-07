Rodzina jechała na wakacje. Inni kierowcy zadzwonili na policję

Kiedyś to było.... Teraz to nie do pomyślenia

Jak niemal zawsze przy okazji takich sytuacji, w komentarzach pod postem szybko rozkwitła dyskusja dotycząca przepisów bezpieczeństwa. Wśród wielu wpisów pojawiały się komentarze wspominające, że jeszcze nie tak dawno podróże w podobnych warunkach były rzeczą naturalną.

Internautka o imieniu Debbie wspomina: "Lata temu rodzicie wozili piątkę dzieci w kombi, a my walczyliśmy o miejsce w bagażniku. Jak widać, wciąż żyję!"

Inny komentujący także zauważa, że "kiedyś regularnie podróżowaliśmy w bagażniku Forda Cortiny do posiadłości mojego wujka. Teraz to nie do pomyślenia".

Na szczęście w dyskusji nie zabrakło także głosów rozsądku. Jeden z użytkowników szybko uciął powyższe nostalgiczne wspominki, komentując:

"Kiedyś, to kiedyś. Dzisiaj, to dzisiaj. To, że coś było normalne dziesiątki lat temu, nie oznacza, że było mądre. Pasy w samochodach są nie bez powodu, a ludzie, którzy nie dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci powinni być stanowczo ukarani."