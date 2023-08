Spis treści: 01 Ile wykroczeń zarejestrowały fotoradary od początku wakacji?

02 Nowy fotoradar od razu został rekordzistą

03 Ile wynoszą mandaty za prędkość w 2023 roku?

Ile wykroczeń zarejestrowały fotoradary od początku wakacji?

Od początku wakacji do końca lipca fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały w Polsce ponad 122 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości - poinformowała rzecznik prasowa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak. Według danych przekazanych przez GITD od 24 czerwca do końca lipca fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały ponad 122 tys. przypadków związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości.

W tym okresie, z wykorzystaniem fotoradarów, ujawniono 64,3 tys. naruszeń. Natomiast wszystkie odcinkowe pomiary prędkości - których sieć w ostatnich miesiącach została rozbudowana o systemy pracujące na obwodnicy Białobrzegów, wrocławskim odcinku autostrady A4 (Kostomłoty - Kąty Wrocławskie) oraz w tunelu pod Świną - zarejestrowały 57,1 tys. przypadków niestosowania się przez kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości. powiedziała Monika Niżniak

Nowy fotoradar od razu został rekordzistą

Rzeczniczka GITD wskazała też, że w wakacje najwięcej wykroczeń (ponad 2,2 tys.) zarejestrował fotoradar przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. "Jest to nowa lokalizacja, w której urządzenie wykonuje pomiary prędkości od 26 czerwca. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h" - przypomniała. Dodała, że w wakacje rekordowe przekroczenie prędkości zarejestrował właśnie ten nowy fotoradar.

7 lipca kierujący Mercedesem przekroczył dozwoloną prędkość o 87 km/h. Kierowca jechał z prędkością 137 km/h. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. złotych oraz 15 pkt. karnymi. wyjaśniła Monika Niżniak

Z informacji GITD wynika, że ekstremalne przypadki przekroczenia prędkości, powyżej 70 km/h, stanowiły jedynie ok. 0,16 proc. wszystkich naruszeń, co stanowi 199 tego typu przypadków. Zdecydowana większość wakacyjnych przekroczeń dotyczy najniższego progu - pomiędzy 11 a 20 km/h. "Ta grupa kierowców stanowiła ok. 62 proc. wszystkich, których pojazdy zarejestrował w tym okresie system CANARD" - dodała Monika Niżniak.

Ile wynoszą mandaty za prędkość w 2023 roku?

W minionym roku wprowadzono dwie rewolucje w taryfikatorze mandatów. Pierwsza weszła w życie 1 stycznia i pięciokrotnie podniosła maksymalną stawkę za jedno wykroczenie, natomiast druga została wprowadzona 17 września. Ona z kolei zwiększyła liczbę punktów karnych za wykroczenia, a także wprowadziła zasadę recydywy - jeśli kierowca w ciągu dwóch lat popełni ponownie to samo wykroczenie (objęte groźbą recydywy), płaci mandat w podwójnej wysokości.

Od tego czasu nic się nie zmieniło, więc mandaty za prędkość wyglądają następująco: