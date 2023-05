Spis treści: 01 Odcinkowy pomiar prędkości na S7 już gotowy. Właśnie ruszają testy

02 Nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2023 roku

03 Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

04 Po czym rozpoznać odcinkowy pomiar prędkości?

05 Taryfikator mandatów za prędkość 2023

Jak informuje w rozmowie z Interią Monika Niżnik z GITD - urządzenia zostały już zamontowane na odcinku obwodnicy miejscowości Białobrzegi. Jedna z bramownic w okolicach Promna-Kolonia, druga koło miejscowości Nowy Gózd.



Odcinkowy pomiar prędkości na S7 już gotowy. Właśnie ruszają testy

Wybór padł na urządzenia Unicam Velocity 3 - te same które pracują już w ramach Centralnego Automatycznego Systemu Nadzoru Nad Ruchem Drogowym CANARD. Prace związane z montażem samych urządzeń zostały już zakończone. W najbliższym czasie rozpoczną się ich odbiory. Kolejny etap to testy i uruchomienie systemu:

Urządzenie już przeszły proces legalizacji. Teraz przygotowujemy się do odbiorów od wykonawcy - tłumaczy Niżnik.

Reklama

Gdy proces odbioru zostanie zakończony, urządzenia zostaną przełączone w tryb testowy rejestracji naruszeń. W tym trybie wszelki zgromadzony materiał pełni jedynie funkcję poglądową, a kierowcy nie są karani mandatami. GITD sprawdza w ten sposób prawidłowość działania urządzeń, w tym wymiany danych z centralnym systemem CANARD.



Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Białobrzegów - najprawdopodobniej - uruchomiony zostanie w czerwcu - informuje Monika Niżnik z GITD.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości w 2023 roku

Nowe urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości na drodze S7 w okolicach Białobrzegów to pierwszy z 39 zestawów, które trafić maja na nasze drogi do końca bieżącego roku. Przypominamy, że te dyscyplinować mają kierowców również na autostradach. W tym przypadku chodzi o autostrady: A1, A2 i A4

Pełna lisa lista lokalizacji nowych odcinkowych pomiarów prędkości planowanych do uruchomienia w 2023 roku:

Dolnośląskie — A4 Kostomłoty — Kąty Wrocławskie

Dolnośląskie — Wrocław: Al. Jana III Sobieskiego

Dolnośląskie — Bierzów-Przylesie

Kujawsko-Pomorskie — Rogoźno Zamek — Kłódka

Kujawsko-Pomorskie — Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek

Kujawsko-Pomorskie — Rycerzewo: DW251 od 70 km

Lubelskie — Hrubieszów: wjazd do miejscowości, DW 884 4 km



Lubelskie — Gołąb



Lubuskie — Świdnica: Obwodowa — Nowogród Bobrzańskie

Lubuskie — Sudoł — Radomia

Lubuskie — Chełmsko — Przytocznia

Lubuskie — Motylewo — Łupowo

Łódzkie — Pomorzany/Bociany

Łódzkie — S14 Dobroń — Pabianice Płn.

Łódzkie — Łódź: Chocianowicka— Łaskowice

Łódzkie — Bychlew 6 — Jadwinin 16a

Łódzkie — Mokra Prawa 2 — 189a



Małopolskie — Węzeł Balice — Węzeł Rudno

Małopolskie — Kęty: ul. Jana III Sobieskiego, 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz

Mazowieckie — Kanie — Otrębusy, DW710

Mazowieckie — Natolin — Chrzanów Duży — Grodzisk Mazowiecki



Mazowieckie — Mszczonów, obwodnica miasta

Mazowieckie — Białobrzegi, obwodnica miasta

Opolskie — Kietlice — Kilisino

Podkarpackie — Nosówka: ul. Dębicka — 4 km

Podkarpackie— Dukla: Trakt Węgierski

Podkarpackie— Nowa Dęba: Ks. Henryka Łagockiego 113 — Korczaka 16

Podkarpackie — Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka

Podkarpackie— Nisko: ul. Sandomierska

Pomorskie — A1 Peplin — Swarożyn

Pomorskie — Borowo: Gdańska 2 — Turystyczna 1

Śląskie — Katowice: Braci Reńców 28

Śląskie — Jankowice (Nowa) — Świerklany (Plebiscytowa)

Śląskie — Gliwice: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Śląskie — Zabrze: Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Wielkopolskie — Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica



Wielkopolskie — A2 Konin: MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary

Zachodniopomorskie — Piecnik — Nieradz

Zachodniopomorskie — Łubianka — Brynka

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości to zespół kamer (od 1 do 4) oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych, zainstalowanych na słupach z wysięgnikami nad jezdnią oraz szafka teletechniczna zawierająca m.in. kontroler, moduł i przełącznik komunikacyjny. Pomiaru średniej prędkości pojazdu opiera się o pomiar czasu, w jakim ten pojazd przebył odcinek drogi. Kamery na początku i na końcu odcinka drogi umieszczone są względem kierunku ruchu pojazdów, skierowane na przód albo na tył poruszającego się pojazdu w taki sposób, aby możliwy był odczyt tablic rejestracyjnych.

Zdjęcie Działanie odcinkowego pomiaru prędkości / materiały prasowe

Podstawową przewagą odcinkowych pomiarów prędkości, nad zwykłymi fotoradarami, jest to, że monitorowany jest cały odcinek drogi (mający zwykle kilka kilometrów). Wymusza to zatem na kierowcach przepisową jazdę przez pewien czas, a nie tylko zwolnienie w jednym miejscu, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych radarów. System nie zapobiega co prawda chwilowemu przekroczeniu prędkości, ale kierowca który się tego dopuścił, musi potem odpowiednio zwolnić, aby zmniejszyć swoją średnią prędkość na danym odcinku. Jeśli pomyli się w takich szacunkach, czeka go mandat.

Po czym rozpoznać odcinkowy pomiar prędkości?

O odcinkowym pomiarze prędkości informuje znak D-51a. Ma on formę niebieskiej tablicy, podobnej do tej, jaka informuje o zwykłych fotoradarach. Znajdziemy jednak na nim dwa symbole fotoradarów, umieszczone nad drogą. Moment opuszczania obszaru objętego odcinkowym pomiarem prędkości, sygnalizuje znak D-51b, gdzie całość przekreślona jest czerwoną linią.

Zdjęcie Znak D-51a "odcinkowy pomiar prędkości" oraz D-51b "koniec odcinkowego pomiaru prędkości" / materiały prasowe

Taryfikator mandatów za prędkość 2023

Średnia prędkość, jaka zostanie zmierzona przez system odcinkowego pomiaru prędkości, jest podstawą do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku chwilowego przekroczenia, zmierzonego innymi metodami (chociaż najwyższa prędkość osiągnięta przez kierowcę na odcinku pomiarowym jest w oczywisty sposób jeszcze wyższa). Obecnie obowiązujący taryfikator mandatów za prędkość, prezentuje się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

***