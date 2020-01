Dekalog kierowcy. Kulturalna jazda to nie tylko przepisy

Wprowadzając do ruchu drogowego nieopisane przepisami wartości, odnoszące się do bezpieczeństwa i pozytywnych relacji między kierowcami, możemy poprawić kulturę ruchu drogowego. Jak to osiągnąć?

Zdjęcie Parkuj w galeriach handlowych na miejscach do tego przeznaczonych /INTERIA.PL

Przestrzegając przepisów Przepisy regulujące ruch drogowy stanowią fundament bezpieczeństwa na drodze. Swoim zakresem obejmują one zarówno kierowców samochodów i motocykli, ale także pieszych i rowerzystów. Znajomość i stosowanie przepisów daje gwarancję, że dom na tym fundamencie się nie zachwie Nie zabierając złych emocji ze kierownicę Zdjęcie / East News Agresja, złość czy nieuprzejmość, nie powinny znaleźć się na drodze. Nie dajmy się sprowokować, zadbajmy o komfort psychiczny swój i innych uczestników ruchu drogowego. Ustępując pieszym na przejściach Zdjęcie Pieszy tez powinien zachować czujność. Rozmowa przez telefon temu nie pomaga / INTERIA.PL Pieszy na pasach ma prawo czuć się bezpiecznie, nie wymuszajmy pierwszeństwa, nie wyprzedzajmy przed i na pasach. Jedna chwila może zaważyć na całym życiu. Pamiętajmy też o pieszych podczas niepogody i jedźmy tak, by ich nie ochlapać. Podczas mijania czy wyprzedzania pieszych, zachowajmy odpowiednią odległość. Zachowując bezpieczną odległość, stosując zasadę 2 sekund Zdjęcie Tak się kończy jazda na zderzaku / Jarosław Jakubczak / East News "Jazda na zderzak" jest objawem agresji. W nagłych sytuacjach spowoduje również brak możliwości bezpiecznego zareagowania. Bezpieczny odstęp to także gwarancja, że wyprzedzający nas pojazd nie będzie musiał walczyć o miejsce, żeby zmieścić się przed nami. Sygnalizując manewry Dzięki odpowiednio wczesnemu włączaniu kierunkowskazów dajemy innym uczestnikom szansę poznania naszych zamiarów i właściwej, bezpiecznej reakcji. Stosując zasadę "jazdy na zamek" przy zwężaniu dwóch pasów Zdjęcie / INTERIA.PL Tam, gdzie występują zwężenia drogi, dajmy możliwość zjechania samochodom z kończącego się pasa. Żeby ta zasada gwarantowała płynność, samochody zjeżdżające z pasa kończącego się, powinny przepuszczać się na zmianę, wraz z samochodami z pasa, który biegnie dalej. Nie będąc zawalidrogą Spod świateł ruszajmy dynamicznie, by jak najwięcej samochodów mogło przejechać na zielonym świetle. Zwiększy to płynność ruchu. Na drogach wielopasmowych jedźmy prawym pasem. Będąc czytelnymi dla innych Zdjęcie / INTERIA.PL Nie zachowujmy się nieprzewidywalnie na jezdni, nie zmieniajmy nagle pasa ruchu, nie sygnalizując manewru, lekceważąc zasady bezpieczeństwa. Czytelność i widoczność to kluczowe zasady bezpiecznej jazdy. Uprzejmość tak, ale nie za wszelką cenę Zdjęcie / Niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa jest zjeżdżanie na pobocze drogi by przepuścić innych, spieszących się kierowców. Podobnie, jak nagłe hamowanie w celu przepuszczenia samochodu, bez uwzględniania pojazdów, które jadą za nami i które mogą mieć problem z wyhamowaniem po naszym uprzejmym geście. Myśląc za innych Zasada ograniczonego zaufania nakazuje, by zachować ostrożność w przewidywaniu manewrów innych kierowców - lub zakładać, że ich manewr może wymusić nagłą reakcję, nigdy odwrotnie.