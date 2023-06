Pułapka podczas płacenia mandatów - można przez nią stracić prawo jazdy

Każdego roku w Polsce wystawianych jest między 4 a 5 milionów mandatów. Zdecydowana większość trafia do kierowców. Sama tylko drogówka wystawiła ich w ubiegłym roku blisko 2,7 mln. Co zrobić, jeśli przez pomyłkę zapłacimy grzywnę na konto nie tej instytucji, co trzeba? Wbrew pozorom, nie są to wcale odosobnione przypadki, a ten prosty błąd może nas nawet kosztować prawo jazdy.

Zdjęcie Pomyłka przy płaceniu mandatu? Podpowiadamy, jak odzyskać pieniądze i nie ryzykować utratą prawa jazdy / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News