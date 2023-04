Opona zimowa do foliowego worka. Wcale nie chodzi o czystość w aucie

Porady

Początek wiosny to czas wymiany opon na letnie, a co za tym idzie "żniw" dla warsztatów wulkanizacyjnych. Zmieniając ogumienie warto pamiętać, by prawidłowo zabezpieczyć opony do czasu ich następnego montażu. Bardzo ważną rolę odgrywają tu niepozorne worki do pakowania kół. Wbrew pozorom, nie chodzi wcale o utrzymanie czystości w bagażniku.

Zdjęcie Zmieniasz opony na letnie? Nie zapominaj o plastikowych workach. Są ważniejsze niż ci się wydaje / INTERIA.PL