W danych technicznych samochodu można znaleźć informacje o maksymalnej mocy i maksymalnym momencie obrotowym, które dostępne są przy pewnych obrotach silnika. Dla kierowców bardziej przydatna jest informacja o tym, w jakim zakresie obrotów wartość momentu obrotowego i mocy jest bliska maksymalnej.

Zdjęcie Wykres mocy i momentu obrotowego pozwala ocenić, kiedy auto jest najbardziej dynamiczne. / Motor

Takie dane przedstawiane są na tzw. zewnętrznej charakterystyce silnika. Jest to wykres, na którym na jednej osi zaznaczone są obroty silnika, a na drugiej wartość mocy wyrażona w kW lub KM lub wartość momentu obrotowego w Nm (czasem obie jednocześnie). Na wykresie umieszczane są krzywe. Można z nich wyczytać, jaka moc i jaki moment obrotowy są dostępne przy danych obrotach.



Obroty silnika i sprawne wyprzedzanie



Szczególnie przydatna podczas codziennej jazdy jest wiedza na temat momentu obrotowego. Sprawne wyprzedzanie uda się wykonać wtedy, gdy silnik pracuje w zakresie obrotów, w którym wartość momentu obrotowego jest bliska maksymalnej. Zdając sobie z tego sprawę kierowca może odpowiednio zmieniać biegi. Im większy zakres obrotów, w którym moment jest wysoki, tym większa elastyczność silnika i tym rzadziej będziemy musieli sięgać do drążka zmiany biegów.



Sprawdzenie prędkości obrotowej przydaje się także wtedy, gdy postanowimy jeździć ekonomicznie, czyli zgodnie z zasadami eco-drivingu. W przypadku silnika benzynowego specjaliści zalecają wrzucanie wyższego biegu najpóźniej po osiągnięciu 2500 obr./min. Jeśli chodzi o diesle, zaleca się wybranie wyższego przełożenia do 2000 obr./min. W dieslu starajmy się nie przekraczać 3000 obr./min, natomiast w silniku benzynowym około 4000 obr./min.

Obroty silnika i trwałość



Obrotomierz pomaga w tym, aby nie utrzymywać zbyt niskich ani zbyt wysokich obrotów silnika. Jazda z zaniżoną prędkością obrotową prowadzi do nadmiernego obciążenia niektórych elementów silnika (łożysk głównych wału korbowego oraz łożysk korbowodowych). Jazda na zbyt wysokich obrotach (wskazówka w okolicy czerwonego pola) zwiększa zużycie paliwa, prowadzi do zwiększonego zużycia oleju silnikowego (ubywa go) oraz może doprowadzić do zatarcia wskutek przegrzania niektórych części silnika (łożyska, panewki, pierścienie tłokowe).



Ważna uwaga dotyczy silników Diesla, wyposażonych w turbo o zmiennej geometrii. Tu notoryczna jazda na niskich obrotach może doprowadzić do zapieczenia się układu zmiany geometrii, co powoduje przejście silnika w tryb awaryjny. Oszczędzajmy więc, ale bez przesady.

Silnikowi szkodzą nie tyle niskie, lecz zbyt niskie obroty w stosunku do obciążenia jednostki. Mocne wciskanie pedału gazu podczas jazdy pod górkę przy 1500 obr./min niszczy panewki wału korbowego, ale już jazda z tymi obrotami przy lekko wciśniętym pedale gazu jest nieszkodliwa.





Obroty silnika. Dokup obrotomierz



Jeśli obrotomierz nie jest elementem wyposażenia samochodu, można go dokupić. Do wyboru są wersje analogowe i elektroniczne. Ceny w sprzedaży internetowej wynoszą od 50 do 300 zł. Montaż najlepiej powierzyć elektrykowi (koszt 100-250 zł). W aucie z silnikiem benzynowym obrotomierz podłącza się najczęściej do cewki zapłonowej lub komputera sterującego pracą silnika, z kolei w samochodach z jednostkami Diesla poza komputerem źródłem impulsów może być alternator.