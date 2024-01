Łańcuchy na koła nie mogą być byle jakie. Sprawdź normę EN

Spis treści: 01 Łańcuchy śniegowe i ich różne normy

02 Od stycznia 2023 certyfikacja została ujednolicona

03 Łańcuchy śniegowe i stare normy. Czy można wciąż korzystać?

Pomimo że w Polsce taki obowiązek nie występuje, w wielu europejskich krajach posiadanie i stosowanie łańcuchów na koła może być konieczne w zależności od poru roku i występujących warunków atmosferycznych. Wybierając się na ferie zimowe m.in. do Austrii należy pamiętać, że rozwiązanie to jest obowiązkowe na niektórych oznakowanych drogach, a w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia kierowcy muszą wozić ze sobą łańcuchy śniegowe dla co najmniej dwóch opon na oś napędową.

Zdjęcie Za znakiem C-18 trzeba na koła trzeba założyć łańcuchy. / 123RF/PICSEL

Łańcuchy śniegowe i ich różne normy

Przed zakupem łańcuchów warto brać pod uwagę, że podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku opon samochodowych, także one muszą spełniać uregulowane przepisami prawa. Sytuacja jest o tyle trudna, że oferta łańcuchów w sklepach motoryzacyjnych może wywołać wśród klientów niemałe zamieszanie. Na naszym rynku występują bowiem łańcuchy z certyfikacjami Ö-NORM, EN czy GS. Którą powinniśmy wybrać?

Reklama

Zanim odpowiemy na to pytanie, spróbujmy pokrótce wytłumaczyć czym w zasadzie są powyższe skróty.

Ö-NORM (V5117, V5119 i V5121) to austriacka norma, która obowiązuje również w prawie włoskim. Została ona opracowana zgodnie z Austriackim Instytutem Normalizacyjnym.

(V5117, V5119 i V5121) to austriacka norma, która obowiązuje również w prawie włoskim. Została ona opracowana zgodnie z Austriackim Instytutem Normalizacyjnym. GS to norma określana także certyfikacją Geprüfte Sicherheit ("spełnione bezpieczeństwo"). Certyfikat ten jest wydawany zgodnie z zaleceniami niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej (TÜV).

Chociaż dotychczas certyfikacja łańcuchów śniegowych była wymagana zaledwie w kilku krajach europejskich, powyższe normy GS i Ö-NORM stały się niejako standardem na rynku i zdominowały ofertę w sklepach motoryzacyjnych. Wszystko zmieniło się jednak z nadejściem normy EN 16662-1.

Zdjęcie Łańcuchy śniegowe także powinny spełniać uregulowane przepisami prawa / 123RF/PICSEL

Od stycznia 2023 certyfikacja została ujednolicona

Powyższa certyfikacja weszła w życie 1 stycznia 2023 r. i ujednoliciła wszelkie atesty łańcuchów śniegowych na terenie Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowej normy miało na celu zastąpienie wszystkich dotychczasowych norm krajowych, a tym samym ułatwienie życia kierowcom podróżującym po krajach wspólnoty. Obecnie do otrzymania wspomnianej normy każdy producent musi spełnić te same wymagania, poparte testami przyczepności, zerwania, docierania i hamowania. Czy to jednak oznacza, że wcześniejsze normy GS i Ö-NORM nie są już dozwolone i określone nimi łańcuchy powinny trafić do kosza?

Łańcuchy śniegowe i stare normy. Czy można wciąż korzystać?

Na szczęście nie. Europejskie ujednolicenie normy nie stało się prawnym obowiązkiem obywateli w zakresie ruchu drogowego, ponieważ żadna dyrektywa europejska tego nie przewiduje. Nowe rozwiązanie miało na celu jedynie standaryzacje metod stosowanych przez firmy certyfikujące. W skrócie oznacza to tyle, że każdy kraj wciąż może samodzielnie stanowić prawo w tym zakresie.



Obecnie wszystkie łańcuchy wyprodukowane przed 31 grudnia 2022 r., które posiadają certyfikaty oparte na normach innych niż EN 16662-1, mogą być w dalszym ciągu sprzedawane i używane. Jest to uzasadnione m.in. tym, że nowe standardy certyfikacji są mniej rygorystyczne od poprzednich. Wyłącznie łańcuchy wyprodukowane po 1 stycznia 2023 r., muszą być oparte na nowej normie.