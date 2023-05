Spis treści: 01 To popularna praktyka na południu Europy

Palące słońce, bezchmurne niebo i żadnego cienia, żeby schować w nim samochód. Wystawiając auto na działanie promieni słonecznych w upalny dzień musimy się liczyć z tym, że w kabinie będzie się gotować. Mowa tu zwłaszcza o desce rozdzielczej i kleju, który to wszystko trzyma. Wszyscy wiedzą, że plastik nie lubi wysokich temperatur, bo sprzyja ona jego pękaniu i odkształcaniu.

To popularna praktyka na południu Europy

Dlatego właśnie, zwłaszcza na południu Europy, można się natknąć na samochody, w których cała deska rozdzielcza jest przykryta ręcznikami, kocami, kartonami albo dedykowanymi pokrowcami. Tu nie chodzi o to, że Europejczycy to flejtuchy - oni po prostu się troszczą o swoje auta. Nie wygląda to ładnie i estetycznie, ale jest skuteczne.

Zdjęcie Co robi koc na desce rozdzielczej w upalny dzień? Wiedź, że ktoś dba o swój samochód /Jan Guss-Gasiński /INTERIA.PL

Koc na desce rozdzielczej? Wiedz, że komuś zależy

Nie wszyscy się trudzą, żeby po każdej przejażdżce zasłaniać deskę, jednak to mimo wszystko częsty widok na ulicach Włoch, Malty czy np. Grecji. Zakrywanie deski rozdzielczej ręcznikami i kartonami brzmi zbyt banalnie, żeby mogło pomóc?

A jednak - ludzie to praktykują, bo to pomaga. Kiedy promienie słoneczne nie uderzają bezpośrednio w elementy kokpitu, to już krok w dobrą stronę, by auto służyło nam latami. W dodatku nie nagrzewa się również kierownica, która w upalne dni bywa nieprzyjemna w dotyku.

Czy praktykują to również w Polsce?

Z każdym kolejnym latem jest u nas coraz cieplej, jednak tych ciepłych dni w ciągu roku jest naprawdę niewiele. Polakom zdarza się zakrywać przednie szyby matami, jednak częściej można się z tym spotkać zimą. Zasłonięcie szyby na całą noc kocem czy antyszronową matą, pozwala z rana zaoszczędzić kilkanaście minut.

