Jak naprawić samochód i "nie pójść z torbami"

Regeneracja to sposób na naprawę podzespołów w bardzo atrakcyjnej cenie. Trzeba jednak wiedzieć, które elementy warto regenerować, a których raczej nie.

Na początku warto sobie uzmysłowić, czym różni się regeneracja od zwykłej naprawy. Ta druga ma na celu usunięcie usterki podzespołu przy pozostawieniu sprawnych elementów w takim stanie, w jakim są. Natomiast regeneracja polega na gruntownej naprawie lub wymianie praktycznie wszystkich zużywających się elementów. W założeniu ma ona przywrócić pierwotną sprawność podzespołom w odróżnieniu od naprawy, polegającej jedynie na usunięciu samej usterki. Doskonałym przykładem jest tu turbosprężarka. Pełna regeneracja obejmuje wymianę wałka, wirników, łożysk i innych elementów, które trafiają do odnowionego korpusu. Jeżeli zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki, turbosprężarka powinna być jak nowa. O tym, że jest to możliwe świadczy fakt, iż oferowane przez producenta w wolnej sprzedaży turbosprężarki są zwykle zespołami po fabrycznej regeneracji, które w swym pierwszym życiu trafiły do zupełnie nowego samochodu i po pewnym czasie wróciły jako tzw. zużyte rdzenie do sieci producenta.



To jest opłacalne



Zgodna z zasadami sztuki, regeneracja nie tylko przywraca pierwotną sprawność, ale jest znacznie tańsza niż zakup nowego podzespołu. Nawet jeżeli jest przeprowadzana w warunkach fabrycznych, to różnica ceny jest wyraźna. W nielicznych przypadkach, jeżeli część ma wadę wrodzoną, regeneracja pozwala się trwale pozbyć defektu. Doskonałym przykładem są tu reflektory ksenonowe Toyoty Avensis II, których zwierciadła czernieją. Wykonana na wysokim poziome powtórna metalizacja odbłyśników pozwala pozbyć się tego problemu raz na zawsze, tymczasem nawet fabrycznie nowy reflektor ze sklepu po pewnym czasie uległby zużyciu.



Bywają problemy



Regeneracja niesie jednak ze sobą pewne problemy. W głównej mierze dotyczy to jakości wykonanej usługi. Otrzymując zregenerowany podzespół nie jesteśmy w stanie określić jego trwałości. A często okazuje się, że naprawa wykonana jest niestarannie, przy użyciu najtańszych części i defekt dosyć szybko powraca. Wtedy są to pieniądze wyrzucone w błoto.



Wybierając część zregenerowaną przemysłowo, otrzymujemy praktycznie nowy element, w którym stara jest tylko obudowa. Grzegorz Nowaczyk z firmy Lauber, zajmującej się przemysłową regeneracją części

Poprawnie przeprowadzona regeneracja, w warunkach przemysłowych, pozwala oczekiwać trwałości takiej, jak dla nowych części. Tacy potentaci jak Lauber czy Remy udzielają na nią przynajmniej rocznej gwarancji. Nie jest to jednak regułą w odniesieniu do wszystkich. Przykładowo rezultaty warsztatowej regeneracji koła dwumasowego mogą być różne. Kluczowym problemem jest tu dostępność odpowiednich części zamiennych. Jeżeli takich nie ma, to regeneracja staje się problematyczna.



Na kolejnych stronach przedstawiamy przykłady części, których regeneracji podejmują się warsztaty w naszym kraju. Zamieszczamy też nasze opinie na temat tego czy warto się na regenerację decydować, czy też nie.



Uważaj na ceny



Nie jest tajemnicą, że na naszym rynku rządzi niska cena. Szczególnie w internecie, znaleźć można setki nadspodziewanie tanich ofert regeneracji. Przed wybraniem warsztatu warto zorientować się czy cena usługi nie jest przypadkiem niższa od kosztu samych markowych części. Fachowa regeneracja musi nieco kosztować.