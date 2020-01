Co zrobić, gdy zginie przejściówka? Jak odkręcić śrubę zabezpieczającą koło?

Brak adaptera do odkręcenia śruby zabezpieczającej oznacza spore kłopoty w podróży. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

Aluminiowe felgi z nowymi oponami do samochodu średniej klasy mogą kosztować nawet ponad 5 tys. zł. Nic więc dziwnego, że wciąż słyszy się o kradzieżach kół

By zniechęcić złodziei, kierowcy montują śruby lub nakrętki zabezpieczające. Jest to dobry sposób, bo wydłuża czas potrzebny na odkręcenie, a to dla złodziei oznacza dodatkowe ryzyko. W praktyce omijają oni auta z zabezpieczeniem.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to właściciel samochodu ma problemy z odkręceniem kół. Dzieje się tak, gdy przejściówka do odkręcania śruby zabezpieczającej ulegnie zgubieniu lub uszkodzeniu (np. w trakcie próby odkręcenia zbyt mocno dokręconego koła).

Problem jest poważny, ponieważ w większości przypadków kierowcy orientują się, że zgubili tzw. złodziejkę, kiedy muszą wymienić uszkodzone koło w trasie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wezwanie pomocy drogowej. Na wyposażeniu wielu lawet znajdują się zestawy adapterów do popularnych marek. Często da się dopasować pasującą przejściówkę i odkręcić śrubę. Jeżeli zabezpieczenie jest nietypowe, trzeba użyć specjalistycznej nasadki do odkręcania śrub z obrobionymi łbami. Większość pomocy drogowych posiada takie klucze.

Dobrym rozwiązaniem jest kupno specjalistycznej nasadki i wożenie jej w bagażniku. Zestaw czterech nasadek kosztuje 90 zł, a za pojedynczą zapłacimy około 20 zł.

ODKRĘCANIE ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCEJ ZA POMOCĄ SPECJALISTYCZNEJ NASADKI

W sklepach z narzędziami można kupić zestawy przeznaczone do wykręcania śrub z obrobionymi łbami. W podstawowym komplecie znajdują się 4 nasadki do najbardziej typowych dla kół łbów (17, 19, 21 i 22).

Takie nasadki doskonale sprawdzają się przy wykręcaniu śrub zabezpieczających.

Cena 90 zł

1. NABICIE NASADKI

Nasadkę specjalistyczną nabija się za pomocą młotka na łeb śruby zabezpieczającej.

2. ODKRĘCENIE ŚRUBY

Przy użyciu klucza do kół odkręca się śrubę. Podczas obracania nasadka klinuje się na śrubie.

3. WYBICIE ŚRUBY Z NASADKI

Za pomocą dołączonego wybijaka wykręconą śrubę wybija się przy użyciu młotka.

4. OCENA STANU ŚRUBY

Na śrubie widać ślady działania nasadki, jednak nie jest ona zniszczona. Można jej ponownie użyć.





Zdjęcie W przypadku nieoryginalnych zabezpieczeń praktycznie nie da się dobrać przejściówki. / Motor

WARTO WIEDZIEĆ

Kupowane w ASO systemy zabezpieczające koła bazują zwykle na kilkunastu wzorach przejściówek.

W przypadku popularnych marek istnieje szansa na dobranie odpowiedniego adaptera.

Kierowcy pomocy drogowej często posiadają najpopularniejsze typy i są w stanie odkręcić koło.





Tekst i zdjęcia: Paweł Tyszko