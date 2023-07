​Bagażnik dachowy do samochodu. Jaki będzie najlepszy? Na co zwrócić uwagę?

Przy czteroosobowej rodzinie wyzwaniem może być spakowanie się do bagażnika nawet na tygodniowy urlop. 300 czy 400 litrów pojemności zwykłego kompaktu, czy miejskiego SUV-a nie pozwoli na szaleństwa. A potrzeby są duże, bo poza ubraniami zwykle mamy do spakowania też sprzęt sportowy i sporo elektroniki. Lekiem na niedostatki przestrzeni ładunkowej może być dodatkowy bagażnik - kupiony lub wynajęty.

Zanim wybierzesz bagażnik, sprawdź ograniczenia samochodu

Każdy samochód posiada ograniczenia pod względem maksymalnego obciążenia dachu. Zazwyczaj informację tę znajdziemy w instrukcji obsługi. Określa ona, do jakiego ciężaru producent przetestował możliwości obciążeniowe dachu. Zwykle jest to ok 80 kg. Ważne też, by sprawdzić czy producent w ogóle przewidział możliwość montażu czegokolwiek na dachu. Bywa, że w nowych modelach, szczególnie tych ze szklanym dachem, w ogóle nie przewidziano możliwości zamontowania bagażnika dachowego. W pozostałych, w zależności od zastosowanych rozwiązań, można wykorzystać relingi dachowe (najczęściej w autach z nadwoziem kombi), albo mocować bagażniki bazowe w specjalnych otworach montażowych, lub na krawędziach dachu. Wiedząc, jakie rozwiązanie przewidział producent, możemy dobrać belki bagażnika bazowego, na którym montuje się właściwy bagażnik dachowy. Jeśli nie mamy pewności - można zapytać sprzedawcę w sklepie. Zwykle powinien mieć dostęp do odpowiednich katalogów, które mogą to potwierdzić na podstawie określenia modelu i rocznika produkcji auta.

Jaki wybrać bagażnik dachowy do samochodu?

Doradcy polecają klientom bagażniki dachowe z obustronnym otwieraniem. Takie rozwiązanie pozwala na wygodny dostęp do wnętrza niezależnie od tego gdzie zaparkujemy. Ułatwia też wypełniania przestrzeni ładunkowej.

Warto również zwrócić uwagę na wykończenie bagażnika dachowego. Na rynku dostępne są boxy o różnych rodzajach wykończenia: gładkie, polerowane i błyszczące oraz chropowate i matowe.

Bagażniki dachowe lakierowane są zdecydowanie droższe, ale delikatniejsze, natomiast boxy matowe są bardziej odporne na zarysowania i drobne wady mechaniczne. Boxy matowe jednak trudniej utrzymać w czystości, szczególnie latem.

Jak duży powinien być bagażnik dachowy?

Po pierwsze musi być dostosowany do nośności dachu, a po drugie - do jego wielkości. Zaleca się, by zamontowany na dachu nie wystawał dalej niż 10-15 cm nad przednią szybę – nie może ograniczać widoczności kierowcy. Dobrze by było, żeby nie wystawał też za bardzo z tyłu i nie utrudniał dostępu do bagażnika. Jeśli o tym zapomnimy, otwierając bagażnik możemy niechcący nawet stłuc szybę i mocno skomplikować sobie wakacyjny urlop. Przy mniejszych samochodach lepiej więc postawić na bagażnik krótszy, ale szerszy. W przypadku większych aut mamy większą swobodę wyboru, ale i tutaj warto rozważyć oba warianty. Krótszy i szerszy bagażnik pomieści większe walizki, ale może nie sprostać zadaniu, jeśli zimą zechcemy umieścić w nim narty. Za to wąski, ale długi świetnie poradzi sobie z nartami, ale gdy latem przyjdzie spakować walizkę, "nie połknie" nic większego niż tzw. kabinówkę.

Rodzaje mocowania i sposób montażu bagażnika dachowego

Każdy producent ma swoje dedykowane rozwiązanie, dotyczące komfortu montażu bagażnika dachowego na bagażniku bazowym. Możemy spotkać się ze sposobem mocowania w rowku T belek aluminiowych, który jest bardzo estetyczny i aerodynamiczny. Dostępne są także sposoby montażu kufra na dach, takie jak: mocowanie za pomocą łap oraz montaż za pomocą specjalnych obejm w kształcie litery U. Każde z tych rozwiązań jest proste w obsłudze. Warto wiedzieć, że montaż boxa dachowego za pomocą łapek pasuje właściwie do wszystkich bagażników bazowych, a montaż za pomocą obejm jest w pełni odpowiedni dla belek stalowych oraz aluminiowych.

Wady bagażników dachowych

Trzeba pamiętać, że każdy bagażnik dachowy generuje zazwyczaj trochę hałasu i dodatkowo zwiększa zużycie paliwa. Dlatego, warto wozić go tylko gdy jest naprawdę potrzebny, a na pozostały czas lepiej go zdemontować i schować w suchym miejscu. Bagażnik na dach przed demontażem można łatwo wyczyścić np. na myjni bezdotykowej lub za pomocą myjki ciśnieniowej. Dzięki solidnej i trwałej powierzchni nie trzeba obawiać się, że jego powierzchnia się zniszczy lub ulegnie zarysowaniu.

Bagażnik dachowy. Kupić czy wynająć?

Podstawową kwestią w tym przypadku jest to, czy mamy gdzie taki bagażnik trzymać. Wożenie go cały rok na aucie mija się z celem - generuje on dodatkowy hałas i zwiększa zużycie paliwa. Jeśli więc nie mamy gdzie przechowywać tego sprzętu (a oprócz samego bagażnika trzeba jeszcze znaleźć miejsce na bagażnik bazowy), lepiej pomyśleć o wynajmie. Ten wariant pozwala też na dobranie wielkości i kształtu kufra do aktualnych potrzeb. Jeśli jednak wyjeżdżamy często, a przechowywanie "trumny" nie jest kłopotem, można pomyśleć o zakupie, dzięki czemu bagażnik będzie zawsze w gotowości i nie będziemy mieli wątpliwości, co do jego stanu.