Czy olej w skrzyni biegów wymaga wymiany?

Olej w skrzyni biegów, niezależnie od tego, czy jest to skrzynia manualna, czy automatyczna, pełni funkcję podobną do oleju silnikowego - smaruje mechanizm i chroni jego elementy przed przyspieszonym zużyciem. Jak każdy inny płyn eksploatacyjny, także olej w skrzyni biegów ulega degradacji, co oznacza konieczność regularnej wymiany. Niestety, wielu producentów samochodów nie określa jasnych terminów wymiany oleju w skrzyni biegów, co sprawia, że część użytkowników nabiera przekonana, że olej zastosowany fabrycznie wystarczy na cały okres użytkowania pojazdu.

Zaniedbanie regularnej wymiany oleju może prowadzić do utraty jego podstawowych funkcji, a w konsekwencji - do przedwczesnego zużycia skrzyni biegów. Przykładem tego może być film na YouTube, na którym widać przyciemniony, brązowy olej wylany do pojemnika. Była to pierwsza wymiana oleju w tej przekładni - przy przebiegu 280 tysięcy kilometrów.

Reklama

Wideo youtube

Jak często wymieniać olej w skrzyni biegów?

Chociaż wymiana oleju w skrzyni biegów nie jest wymagana tak często jak zmiana oleju silnikowego, to nie oznacza to, że można ją lekceważyć. Pierwszym krokiem do ustalenia odpowiedniego terminu wymiany jest sprawdzenie książki serwisowej lub instrukcji obsługi pojazdu. W przypadku braku jasnych wytycznych, dobrze jest skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub warsztatem specjalizującym się w naprawach aut danej marki.

Z reguły mechanicy zalecają wymianę oleju w skrzyniach manualnych co 80-100 tys. km, a w automatycznych co 60-80 tys. km. Niektóre skrzynie, szczególnie te o "delikatniejszej konstrukcji", wymagają jeszcze częstszej wymiany.



Ile kosztuje wymiana oleju w skrzyni

Koszt wymiany oleju w skrzyni biegów nie należy do najniższych. Dla skrzyń manualnych średni koszt wynosi od 70 do 150 zł netto, nie uwzględniając ceny oleju, która oscyluje między 60 a 140 zł za litr. Dla skrzyń automatycznych koszty są wyższe - wahają się od 300 zł do nawet 2000 zł, a cena oleju zaczyna się od 38 zł za litr, osiągając czasem nawet 300 zł za litr.

Historia z filmu na YouTube stanowi ostrzeżenie dla wszystkich kierowców, wskazując znaczenie przestrzegania zaleceń dotyczących regularnej wymiany oleju w skrzyni biegów. Odpowiednia konserwacja jest kluczowa dla długotrwałej i bezproblemowej eksploatacji pojazdu, bez względu na to, czy jest to skrzynia manualna, czy automatyczna.