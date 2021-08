Najpopularniejsze samochody w Polsce. Jaka jest średnia cena, wiek i rodzaj?

Ciekawą analizę opublikował serwis Carvago.com - największa w Europie platforma sprzedaży samochodów używanych online. Jej pracownicy codziennie monitorują ogłoszenia dotyczące ogłoszeń 7 mln aut w 17 europejskich krajach. W samej tylko Polsce partnerami firmy jest ponad 4 tysiące dealerów, komisów i mniejszych sprzedawców używanych pojazdów.



Według najnowszych informacji najlepiej sprzedającym się w Polsce modelem samochodu jest aktualnie Ford Fiesta z rocznika 2009. W tym przypadku klienci preferują auta z ręczną skrzynią biegów, których średni przebieg oscyluje w okolicach 140 tys. km. Za taki egzemplarz zapłacić trzeba obecnie nieco ponad 16 tys. zł. Dalej na podium znalazły się kolejno: Opel Corsa i Peugeot 308. Patrząc na ogół naszego rynku Polacy najchętniej wybierają kompaktowe (32 proc.) auta z ręczną skrzynią biegów (72 proc.). Rosnącą popularnością cieszą się też suvy (20 proc.). W starciu kombi vs. sedan częściej wygrywa rodzinne kombi (55 proc.).

Z analizy polskiego rynku wynika ponadto, że 19 proc. konsumentów decyduje się na zakup auta w cenie do 30 tys. zł. Dla porównania - jedynie 10 proc. klientów wybiera modele używane z wyższej półki cenowej - w przedziale od 90 do 135 tys. zł. Podobny trend znajduje odzwierciedlenie w rocznikach samochodów. Prym wśród sprzedaży aut używanych w Polsce nadal wiodą tańsze modele, mające powyżej 10 lat. Takich aut poszukuje aż 65 proc. polskich nabywców.



Popyt na auta używane w dalszym ciągu rośnie, jest już pewne, że sam rynek “używek" nie odczuł skutków pandemii. Co więcej, ograniczenia i strach przed podróżowaniem komunikacją zbiorową sprawiły, że zmieniły się preferencje w zakresie wyboru środków transportu. Chętniej i częściej podróżujemy własnymi samochodami, rzadziej jest to komunikacja publiczna. Warto wspomnieć, że udział aut używanych sprowadzonych do Polski w pierwszym kwartale bieżącego roku w ogóle rynku wtórnego w Polsce wyniósł 63 proc. i był większy o 10 tys. sztuk niż w tym samym okresie w roku 2020. Wzrost popytu na rynku aut używanych doprowadził do nieoczekiwanego wzrostu ich cen.



"Wzrost cen samochodów używanych jest z pewnością spowodowany zjawiskiem tzw. odroczonej konsumpcji, z którym mamy do czynienia po zniesieniu wielu ograniczeń i restrykcji związanych z pandemią. Innym czynnikiem są też zatory w produkcji aut nowych i bardzo wydłużone terminy dostaw" - wyjaśnia Konrad Jaśkiewicz General Manager Carvago.com w Polsce.



Równolegle do wzrostu ceny aut używanych rosną oczekiwania i wymagania klientów nie tylko co do samego produktu końcowego jakim jest samochód, ale też co do jakości oferowanych usług dodatkowych. Firmy z branży motoryzacyjnej, aby nadążyć za zmieniającym się dynamicznie rynkiem, muszą inwestować w innowacyjne technologie, rozwijać usługi oraz dostosowywać swoje modele biznesowe. "

Wymagania regulacyjne, trendy społeczne oraz przełomowe technologie, to nie tylko wyzwania, ale też nowe możliwości. Dlatego też wykorzystujemy, analizujemy i badamy obowiązujące trendy i zmiany, widząc w nich przede wszystkim szansę na rozwój. Dobrym przykładem jest wprowadzenie do naszej oferty możliwości finansowania zakupu pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Cały proces odbywa się online. Jest to zupełnie coś nowego i do tej pory nie oferowanego w Polsce" - dodaje Konrad Jaśkiewicz.



