Renault Austral. Testujemy nowego kompaktowego SUV-a

Mirosław Domagała Testy

​Renault Austral to najnowszy model francuskiego producenta, który został zaprezentowany w zeszłym roku i znalazł się w ścislym finale plebiscytu Car of The Year 2023.

Zdjęcie Renault Austral / Mirosław Domagała / INTERIA.PL