Powietrzne taksówki to już nie science-fiction

Nowe badanie przeprowadzone przez Porsche Consulting - firmę z zakresu doradztwa strategicznego - prezentuje aktualny stan techniki i potencjalne modele biznesowe. Analitycy starają się również przewidzieć, jaką rolę powietrzne taksówki mogą odegrać w mobilności jutra.

Na początek ocena: pojazdy VTOL mają potencjał, by w ciągu najbliższych 15 lat stać się atrakcyjnym środkiem transportu. Znaczna część populacji mogłaby wtedy korzystać z nich zupełnie jak z dzisiejszych taksówek. Jednak same taksówki powietrzne nie są w stanie rozwiązać obecnych i przyszłych problemów związanych z transportem - ich rozwój i rynkowy sukces wiążą się bowiem ze znacznym ryzykiem oraz przeszkodami zarówno natury technicznej, jak i handlowej.



Dzięki możliwości obsługiwania rosnącej sieci połączeń typu punkt-punkt drony pasażerskie nadają się do łagodzenia newralgicznej presji w warunkach miejskich. Do 2035 r. rynek pionowej mobilności osiągnie wartość około 32 mld dolarów. Będzie to jednak wymagało zainwestowania co najmniej 20 mld dolarów. Zanim około 2025 r. uruchomione zostaną pierwsze komercyjne trasy, sami producenci pojazdów VTOL będą musieli zainwestować w ich rozwój nawet 10 mld dolarów. Z dzisiejszej perspektywy nadal nie wiadomo, czy do tego czasu uda się stworzyć wymagane warunki ramowe i uruchomić odpowiednią infrastrukturę. Aby do 2035 r. sektor osiągnął odpowiedni udział w rynku, z powietrznych taksówek codziennie musiałoby korzystać co najmniej 0,5 mln pasażerów - a to wymaga od 1000 do 2500 miejsc startów i lądowań w aż 60 odpowiednich miastach na całym świecie.

"Mobilność pionowa może przekształcić się w lukratywną niszę" - powiedział Gregor Grandl, starszy partner w Porsche Consulting i autor badania. "Ale jeśli taksówki powietrzne mają stać się rzeczywistością dla wszystkich, potrzebni będą odważni pionierzy - wytrwali, odpowiedzialni i z głębokimi kieszeniami. Ogromną rolę odegrają tu również bezpieczeństwo oraz akceptacja społeczna".



Potencjalni klienci zechcą korzystać z taksówek powietrznych, jeśli podróżowanie nimi będzie wygodne, bezpieczne, niezawodne i atrakcyjne cenowo. Z komercyjnego punktu widzenia mobilność pionowa stanie się istotna dopiero wtedy, gdy zacznie z niej korzystać znaczna część populacji, a do wyboru będzie atrakcyjna sieć tras. Drony pasażerskie mogą być wtedy cennym uzupełnieniem wachlarza opcji mobilności, zwłaszcza jako środek transportu na specjalne okazje, pilne spotkania czy w sytuacjach awaryjnych.

"Marzenie o lataniu jest tak stare, jak potrzeba przemieszczania się" - powiedział Federico Magno, dyrektor wykonawczy Porsche Consulting ds. mobilności. "Mobilność będzie coraz bardziej zorientowana na klienta, zindywidualizowana, szybka i zintegrowana. Taksówki powietrzne odniosą sukces jedynie wtedy, gdy wszystkie te kryteria zostaną spełnione - i gdy włączy się je do istniejących sieci transportowych. Ale mimo to szacujemy, że w 2035 r. ich udział w rynku będzie mniejszy niż 0,3%. Przyszłość mobilności będzie wymagała więc jeszcze większej liczby pomysłów i strategii".



Firma Porsche Consulting badała mobilność pionową już po raz drugi. Wyniki nowego raportu potwierdzają jej prognozy z pierwszego badania z 2018 r. Obecna analiza bardziej skupiła się jednak na perspektywie klientów oraz społecznej akceptacji nowej techniki.



Porsche Consulting GmbH - spółka zależna producenta samochodów sportowych Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ze Stuttgartu - jest jedną z wiodących niemieckich firm konsultingowych w obszarze kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

