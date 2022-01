PREMIERY |

Zapraszamy na nasz przegląd najważniejszych premier samochodów w 2022 roku. Zaznaczamy już na wstępie, że nie są to wszystkie nowości, jakie w najbliższych miesiącach zobaczymy. Pominęliśmy modele, których premiery nie zostały potwierdzone, a producenci nie podzielili się żadnymi zdjęciami, auta których pojawienie się w Polsce stoi pod znakiem zapytania, a także modele poddane modernizacji - znajdziecie tutaj tylko zupełne nowości.

Alfa Romeo Tonale to pierwszy od lat zupełnie nowy model marki, co samo w sobie czyni go wyjątkowym. Dodajmy do tego fakt, że będzie to pierwszy kompaktowy SUV marki, a przynależność do tego popularnego segmentu, powinna bardzo pomóc mu w zdobyciu zainteresowania klientów. Tonale będzie także pierwszym modelem Alfa Romeo, dostępnym z napędem hybrydowym.