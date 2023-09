Spis treści: 01 Renault Grand Kangoo. Siedem foteli, duże przesuwne drzwi

W przedłużonym nadwoziu zmieściło się siedem pełnowymiaerowych foteli, trzy w drugim i dwa w trzecim rzędzie. Jednocześnie zachowano pokaźny bagażnik, którego pojemność w konfiguracji 7-miejscowej wynosi 500 litrów. Co więcej, po złożeniu tylnych siedzeń i fotela pasażera z przodu pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 3750 litrów.

Same fotele można również niezależnie od siebie przesuwać i wymontować z samochodu. Umożliwiają one również montaż nawet pięciu fotelików z systemem Isofix.

Dostęp do trzeciego rzędu foteli ułatwiają dwie pary szerokich przesuwnych drzwi (83 cm szerokości, czyli o 18 cm więcej niż w Kangoo), niskie progi i składane siedzenia w drugim rzędzie. Samochód jest standardowo wyposażony w przeszkloną tylną klapę, ale opcjonalnie można zamówić wersję z przeszklonymi dwuskrzydłowymi asymetrycznymi drzwiami typu 2/3-1/3.

Renault Grand Kangoo będzie dostępne w trzech wersjach napędowych, dwóch spalinowych i jednej elektrycznej. Gama jednostek spalinowych obejmuje benzynowy silnik 1.3 TCe o mocy 130 KM parowany z manualną lub automatyczną (EDC7) skrzynią biegów oraz silnik wysokoprężny 1.5 dCi o mocy 95 KM.

Ponadto auto będzie oferowane w wersji elektrycznej jako Grand Kangoo E-Tech. Taki samochód jest napędzany przez silnik o mocy 120 KM (245 Nm). Czerpie on energię z zamontowanej między osiami litowo-jonowej baterii o niedużej pojemności 45 kWh. Według normy WLTP zapewnia on do 265 km zasięgu.

Samochód można ładować prądem zmiennym z mocą do 22 kW, wówczas ładowanie z 15 do 80 proc trwa w 2 godziny i 40 minut. Jednak już przy skorzystaniu z szybkiego złącza DC (o mocy 80 kW), niespełna 30-minutowy postój ma zwiększyć zasięg o 170 km (10 minut ładowania zwiększa zasięg o 80 km).

Renault Grand Kangoo będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażeniowych. Pierwsza z nich o nazwie Equilibre skierowana jest do samorządów, które chcą oferować usługi przewozu osób, natomiast druga, Techno, do rodzin lub osób prowadzących działalność gospodarczą.



Zamówienia na Renault Grand Kangoo będzie można składać od końca bieżącego roku. Pierwsze dostawy zaplanowano na początek 2024 roku.