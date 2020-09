Nowe Dacie Sandero i Logan zaskakują stylistyką

Trzecia generacja modeli Dacii zapowiada poważne zmiany i wyraźne odejście, przynajmniej stylistyczne, od samochodów budżetowych.

Zdjęcie Dacia Sandero Stepway, Logan oraz Sandero /

Patrząc na przód nowych modeli, taki sam w Sandero, Sandero Stepway oraz Loganie, nie ma wątpliwości z jaką marką mamy do czynienia. Charakterystyczny grill, duży znaczek oraz znajomo wyglądające reflektory nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Z drugiej strony trudno nie zauważyć nowych LEDów do jazdy dziennej w kształcie litery Y, które bardzo przypominają... wzór świateł stosowany przez Volvo. W Sandero i Loganie łączy się on z chromowaną listwą na grillu, które to rozwiązanie spotkać można od pewnego czasu w modelach Volkswagena.

Z kolei z tyłu nie tak łatwo się domyślić, że mamy do czynienia z Dacią (oczywiście pomijając obecność znaczka). Uwagę zwracają szczególnie reflektory z ciekawym i dość skomplikowanym wzorem, którego nie powstydziłaby się żadna marka. Rumuński producent wyraźnie chce nadać nowoczesnego charakteru i prezencji swoim modelom.

Potwierdzenie tej tezy powinniśmy znaleźć również we wnętrzu, ale obecnie nie możemy tego potwierdzić, ponieważ producent nie zdradził jeszcze jak będzie ono wyglądało. Na szpiegowskich zdjęciach, które krążą w internecie, widać jednak, że Dacia wpisze się w panujące trendy i zaproponuje swoim klientom wysoko umieszczony, dotykowy ekran, wyraźnie odstający od deski rozdzielczej.

Zdjęcie Dacia Sandero /

Nowe Sandero i Logan powstają na platformie CMF-B, którą znamy już z Clio i Captura. Można zatem spodziewać się zastosowania tych samych silników, a także zelektryfikowanych układów napędowych. Wszystkie szczegóły poznamy 29 września, kiedy odbędzie się premiera tych modeli.