Spis treści: 01 Ma 680 KM i 4-cylindrowy silnik

02 Hybryda od AMG ma 13 km zasięgu

03 Mercedes-AMG C 63 S E Performance - ceny i wyposażenie

04 Najdroższy pakiet jest dla fanów Formuły 1

Najmocniejsza Klasa C w historii wjechała do polskiej oferty! Nowy Mercedes-AMG C 63 S E Performance (W206) jest od poprzednika mocniejszy, szybszy i zwinniejszy, ale dla wielu klientów to nie ma większego znaczenia, gdyż pod maską nie znajdziemy już 4-litrowego V8.

Ma 680 KM i 4-cylindrowy silnik

Pod maską nowego C 63 S E Performance pracuje 4-cylindrowy silnik o pojemności 2-litrów, który zadebiutował pod maską Mercedesa-AMG A 45 S. Jest to jednostka M139, która w tym wydaniu generuje oszałamiające 476 KM i 545 Nm. W połączeniu jednak z elektrycznym motorem, cały układ dysponuje łączną mocą 680 KM i 1020 Nm. Pierwsza “setka" pojawia się już po 3,4 sekundy.

Reklama

Nowy Mercedes-AMG C 63 S E Performance jest absurdalnie mocnym autem, ale jest też druga strona medalu - hybrydowa Klasa C od AMG waży ponad 2100 kg. To bardzo dużo, ale inżynierowie mają sposoby na walkę z nadwagą. Mowa tu chociażby o zaawansowanym napędzie na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ czy o tylnej osi skrętnej.

Mercedes-AMG C 63 SE Performance 1 / 19 Mercedes-AMG C 63 SE Performance Źródło: materiały prasowe

Hybryda od AMG ma 13 km zasięgu

Akumulator zamontowany w nowym C 63 S E Performance nie należy do największych, ale tu nie do końca chodzi o zasięg. Bateria litowo-jonowa (89 kg) o pojemności 6,1 kWh ma za zadanie poprawić dynamikę auta i dostarczyć dodatkowej mocy w kluczowych momentach. Mimo wszystko to wciąż hybryda plug-in, która potrafi jeździć w trybie elektrycznym - maksymalny zasięg na jednym ładowaniu to ok. 13 kilometrów.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance - ceny i wyposażenie

Nowego Mercedesa-AMG C 63 S E Performance można już skonfigurować na stronie producenta i złożyć zamówienie w polskim salonie. Ceny zelektryfikowanego sportowca, w zależności od nadwozia, zaczynają się od 539 200 zł (Limuzyna) lub 545 900 zł (Kombi).

Zdjęcie Mercedes-AMG C 63 SE Performance / materiały prasowe

W tej cenie otrzymujemy już napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ z trybem Drift, skrętną tylną oś oraz osiem trybów jazdy AMG, system info-rozrywki MBUX z dedykowanymi dla AMG funkcjami i grafikami, sportową kierownicę AMG Performance, reflektory DIGITAL LIGHT, 20-calowe felgi AMG oraz pakiet parkowania z zestawem kamer 360 stopni. Opcjonalnie samochód można wyposażyć m.in. w:

zewnętrzny pakiet AMG karbon: 16 981 zł

pakiet aerodynamiczny AMG: 10 074 zł

pakiety AMG Night i AMG Night II: 5469 i 3166 zł

pakiet AMG Premium Plus (m.in. dach panoramiczny, system nagłośnienia Burmester 3D surround, wyświetlacz head-up, reflektory DIGITAL LIGHT z funkcją projekcji): 20 781 zł

pakiet foteli AMG Performance Advanced: 12 376 zł

pakiet asystenta jazdy Plus (PRE-SAFE®, Aktywny asystent odległości DISTRONIC, PRE-SAFE® impulse side): 13 988 zł

AMG Real Performance Sound: 3166 zł



Zdjęcie Mercedes-AMG C 63 SE Performance / materiały prasowe

Najdroższy pakiet jest dla fanów Formuły 1

Jak to w przypadku Mercedesa bywa, wraz z wprowadzeniem auta na rynek, przez pierwsze miesiące auto będzie można zamówić w specjalnym wydaniu - kiedyś “First Edition", dziś to “AMG F1 Edition". Pakiet wyceniony na 85 195 zł upodobni nasze auto do bolidu F1 zespołu Mercedesa. Nadwozie pokryte jest w tym wydaniu lakierem MANUFAKTUR w kolorze alpejskiej szarości, z foliami z logo AMG i gradientem kolorów od szarego do czarnego po bokach. Dodatkowe akcenty kolorystyczne stanowią czerwone linie ozdobne, a 20-calowe obręcze AMG w kolorze matowej czerni, zdobią czerwone ranty nawiązujące do kolorystyki kół samochodu medycznego F1 FIA.



***