Volvo XC40 Recharge T5 z polskimi cenami

Pierwsze egzemplarze hybrydowego XC40 dotrą do Polski jeszcze w bieżącym kwartale.

XC40 T5 Recharge to pierwsza hybryda ładowana z gniazdka, która bazuje na podwoziu CMA. Dotychczasowe hybrydy typu plug-in marki Volvo bazowały na platformie podłogowej SPA. W przypadku obu platform, już na etapie ich projektowania przewidziano w nich miejsce na umieszczenie dużej baterii, która w hybrydowym XC40 ma pojemność 10,7 kWh i mieści się w tunelu środkowym. Dzięki temu obniżono środek ciężkości auta, a wersja częściowo zelektryfikowana ma bagażnik tej samej pojemności, co wszystkie pozostałe modele XC40, czyli 460 litrów.

Po raz pierwszy silnik elektryczny i spalinowy przenoszą napęd na koła przednie. W większych modelach PHEV marki Volvo, silnik elektryczny napędza tylne koła, a spalinowy - przedni. Nowy układ wymagał także zastosowania nowej, dwusprzęgłowej, siedmiostopniowej skrzyni biegów.

Także debiutem jest połączenie napędu elektrycznego z trzycylindrowym silnikiem, który obecnie montowany jest wyłącznie w XC40. Trzycylindrowa jednostka, która dotąd była oferowana w XC40 T3, została na potrzeby układu hybrydowego wzmocniona ze 163 do 180 KM. Silnik spalinowy generuje 265 Nm. Dodatkowe 160 Nm generuje napęd elektryczny. Napęd spalinowy i elektryczny w trybie Power działają razem w zakresie prędkości 0-160 km/h. W najszybszym trybie, przyspieszenie samochodu od 0 do 100 km/h wynosi 7,3 s.

215 500 zł - tyle wynosi cena wyjściowa modelu XC40 Recharge Plug-in hybrid w wersji Momentum. W tej wersji samochód jest wyposażony m.in. w automatyczną skrzynię biegów, klimatyzację, osiemnastocalowe obręcze kół ze stopów lekkich, tempomat i bogaty pakiet systemów bezpieczeństwa. Wersja Momentum Pro, wzbogacona m.in. o nawigację Sensus, Apple CarPlay lub Android Auto i elektrycznie otwieraną klapę bagażnika - kosztuje 223 000 zł. Odmiana Insription to wydatek 236 000 zł. Poza licznymi dodatkami stylistycznymi, ma także skórzaną tapicerkę. Pakiet R-Design zaczyna się od kwoty 237 800 zł. Poza sportową stylistyką, ma także sztywniejsze zawieszenie i możliwość zamówienia dwukolorowego nadwozia.

Volvo XC40 Recharge T5 wyposażone jest w akumulator o pojemności 10,7 kWh. Na samym prądzie może przejechać od 40 do 45 km. Do tego pozostaje tryb hybrydowy, który odzyskuje energię i pozwala poruszać się w trybie bezemisyjnym nawet po wyładowaniu baterii. Jej pełne ładowanie od 0 do 100% trwa 3 godziny - przy ładowaniu 16A prądem zmiennym lub 4 godziny (10A). Gdy użytkownik zdecyduje się na ładowanie najniższym natężeniem prądu, do ładowania można użyć zwykłego gniazdka w garażu.

Volvo XC40 Recharge to już siódma odmiana PHEV w gamie Volvo. Firma może się pochwalić hybrydami ładowanymi z gniazdka w takich modelach jak: XC90, V90, S90, V60, S60, XC60. W grudniu ubiegłego roku odmiany PHEV stanowiły 18,5 sprzedaży Volvo w Europie. Tegoroczny plan zakłada osiągniecie poziomu powyżej 20% takich hybryd.