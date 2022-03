Volkswagen Multivan teraz także z dieslem

Michał Domański Nowe samochody

Niedawno zaprezentowany Multivan to, wbrew automatycznym skojarzeniom, zupełnie nowy model. Powstały na "osobówkowej" platformie MQB, odcina się od swojego poprzednika o dostawczych korzeniach. Na szczęście nie oznacza to, że z gamy znika silnik Diesla, choć dołącza on do oferty z małym poślizgiem.

Zdjęcie Volkswagen Multivan / Michał Domański / INTERIA.PL