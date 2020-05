Toyota Highlander wjeżdża do Europy

Highlander od przyszłego roku po raz pierwszy będzie dostępny w Europie Zachodniej i Środkowej. Ten duży SUV będzie oferowany wyłącznie z napędem hybrydowym.

Zdjęcie Toyota Highlander /

Highlander Hybrid to SUV o długości 4950 mm i siedmioosobowym wnętrzem. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co zapewnia komfortową przestrzeń oraz łatwe wejście do auta wszystkim pasażerom, w tym także dwóm dorosłym osobom zajmującym trzeci rząd siedzeń.



Reklama

Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą, a jego pojemność można zwiększyć, składając oparcia drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. Po ich złożeniu powstaje przestrzeń bagażowa z płaską podłogą o pojemności 1909 l. Tylna klapa bagażnika otwiera się i zamyka automatycznie i może zostać uruchomiona ruchem stopy.

We wnętrzu zaprojektowano przemyślany układ pojemnych schowków, zaś wejścia USB zamontowano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji. Wyposażenie obejmuje 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, służący do obsługi systemu multimedialnego i nawigacji satelitarnej, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, Apple CarPlay i Android Auto, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia.



Zdjęcie Toyota Highlander /

Do napędu Toyoty Highlander w Europie posłuży wyłącznie układ hybrydowy składający się z 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd na wszystkie koła. Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń.



Całkowita moc napędu wynosi 244 KM, zaś średnie zużycie paliwa wynosi od 6,6 l/100, a emisja CO2 to 146 g/km. Charakter samochodu można dostosowywać wybierając pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym.

Zdjęcie Toyota Highlander /

Nowy Highlander Hybrid jest wyposażony w ulepszony pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense drugiej generacji, którego zadaniem jest zapobieganie kolizjom lub ograniczanie ich skutków. Pakiet zawiera układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, tempomat adaptacyjny z funkcją uwzględniania znaków drogowych, system rozpoznawania znaków drogowych, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz automatyczne światła drogowe.

Zdjęcie Toyota Highlander /

Sprzedaż Toyoty Highlander Hybrid na europejskich rynkach rozpocznie się na początku 2021 roku.