Skoda Slavia - zupełnie nowy model, ale u nas go nie kupisz

Nazwa Slavia pojawiła się już w 1899 roku i korzystały z niej motocykle stworzone przez panów Laurina i Klementa. Teraz nazywać się tak będzie sedan plasowany poniżej Octavii.

O samochodzie tym niewiele wiadomo póki co. Ma bazować na platformie MQB A0, czyli wykorzystywanej w mniejszych modelach, jak Fabia i Polo. Spodziewana długość auta powinna zbliżać się do 4,5 metra.



Pewne jest natomiast to, że Slavia nie zawita do Europy. Model przedstawiany jest jako propozycja na rynek indyjski, gdzie zastąpi tamtejszego Rapida.



Premiera Slavii zaplanowana jest na "zimę 2021 roku".

Reklama

***