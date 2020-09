W najnowszej edycji konkursu o tytuł Samochodu Roku, brać udział będzie 38 modeli. Macie już jakiegoś faworyta?

Zdjęcie / Imprezy Peugeot 208 Samochodem Roku 2020!

Jak co roku poznaliśmy listę kandydatów do tytułu Samochodu Roku. Jest ona dość długa, ponieważ trafić na nią może każdy nowy model, który jest już w sprzedaży lub wejdzie do niej przed końcem bieżącego roku. Musi być także dostępny na przynajmniej pięciu europejskich rynkach.

Proces wyłaniania zwycięzcy przebiegać będzie dwuetapowo. Najpierw poznamy listę siedmiu finalistów, która zostanie opublikowana 7 grudnia 2020 roku. Natomiast zwycięzca zostanie ogłoszony 1 marca 2021 roku.



Pozostaje tylko pytanie, jak będzie wyglądała sama ceremonia. Tradycyjnie odbywa się ona w przededniu salonu samochodowego w Genewie, ale w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, salon się nie odbył, a ogłoszenie zwycięzcy konkursu COTY 2020 miało miejsce wyłącznie online. Czy tak samo będzie to wyglądało w przyszłym roku?

Lista kandydatów w konkursie COTY 2021