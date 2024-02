Porsche Panamera w nowych wersjach. Zasięg na prądzie do niemal 100 km

Porsche wprowadza do oferty modelu Panamera dwie wersje hybrydowe typu plug-in. Producent tłumaczy, że jest to jego odpowiedź na zainteresowanie autami z tym rodzajem napędu.

Porsche Panamera z nowymi wersjami hybrydowymi. Jaka moc?

Zarówno w wersji 4 E-Hybrid, jak i 4S E-Hybrid sercem auta jest 2,9-litrowy silnik benzynowy V6 biturbo. W zależności od wersji różnią się one mocą. W pierwszym wariancie generuje on 340 KM. Moc systemowa całego układu wynosi natomiast 470 KM, a maksymalny moment obrotowy 650 Nm. W efekcie Panamera w tym wariancie może rozpędzić się do 100 km/h w 4,1 sekundy. Prędkość maksymalna to 280 km/h. Producent chwali się, że zasięg w trybie elektrycznym w cyklu miejskim (według norm WLTP) ma sięgać 96 km.

W odmianie 4S E-Hybrid wspomniany silnik benzynowy generuje natomiast 353 KM. Moc systemowa wynosi 544 KM, a maksymalny moment obrotowy 750 Nm. Dzięki temu Panamera rozpędza się do 100 km/h w 3,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 290 km/h. Tutaj samochód ma oferować do 90 km zasięgu w trybie elektrycznym.

Zdjęcie Sercem hybrydowych wersji Panamery jest 2,9-litrowy benzynowy silnik V6. / materiały prasowe

Porsche Panamera ma akumulator o większej pojemności

Samochód został wyposażony również w nowy silnik elektryczny, generujący 190 KM i 450 Nm. Producent zwraca uwagę, że został on zintegrowany z obudową oraz obiegiem chłodzenia oleju przekładni PDK. Konstrukcja silnika z wewnętrznym wirnikiem zmniejsza bezwładność masy o 50 proc., a to poprawia reakcję przepustnicy.

Nowy akumulator trakcyjny ma pojemność 25,9 kWh brutto, a to, jak chwali się Porsche, o 45 proc. więcej niż wcześniej. Pokładowa ładowarka prądu przemiennego o mocy 11 kW ma zapewniać, że czas ładowania auta, w optymalnych warunkach, wyniesie 2 godziny i 39 minut. Na zasięg Panamery w trybie elektrycznym wpływ ma również moc rekuperacji, sięgająca 88 kW.

System dostosuje pracę układu na podstawie danych z nawigacji

Na efektywność wariantów mają wpływać cztery, przeznaczone dla hybryd typu plug-in, tryby jazdy, a także udoskonalone programy Sport i Sport Plus. Producent informuje, że samochody zawsze uruchamiane są w elektrycznym trybie E-Power. Kiedy stan naładowania spadnie poniżej określonego minimum, samochód przełączy się w tryb Hybrid Auto. Ten zaś ma dostosować pracę układu do aktualnych warunków drogowych. Bazując na danych auta oraz nawigacji system może np. zmaksymalizować udział silnika elektrycznego w czasie jazdy po mieście.

Zdjęcie Na efektywność hybrydowych wariantów Panamery wpływać mają cztery tryby jazdy przeznaczone hybryd typu plug-in. / materiały prasowe

W trybie E-Hold natomiast system utrzymuje aktualny stan naładowania akumulatora. Z kolei w trybie E-Charge silnik spalinowy ładuje akumulator do 80 proc. w czasie jazdy poza miastem, przy prędkości wyższej niż 55 km/h. Kiedy wjedziemy do obszaru zabudowanego, samochód znowu będzie działał w trybie hybrydowym. W trybach jazdy Sport i Sport Plus natomiast docelowy stan naładowania akumulatora został zmniejszony do odpowiednio 20 i 30 proc.

Jakie ceny hybrydowych wersji Porsche Panamery?

Obie hybrydowe wersje Panamery można już zamawiać w polskich salonach niemieckiego producenta. Ceny Porsche Panamera 4 E-Hybrid w naszym kraju zaczynają się od 536 tys. zł, a wersji Executive (z większym rozstawem osi) od 583 tys. zł. Panamera 4S E-Hybrid kosztuje co najmniej 600 tys. zł. Jak informuje producent, dostawy samochodów dla europejskich klientów rozpocząć się mają w drugim kwartale tego roku.