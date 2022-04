Premiery Alpina B4 Gran Coupe – luksus w supermocnym wydaniu

Jak można się domyślić, nowa Alpina XB7 upodobniła się do niedawno zaprezentowanego i zmodernizowanego BMW X7. Największa zmiana względem poprzedniej generacji jest widoczna w przedniej części samochodu, gdzie pojawiły się nowe, dzielone reflektory. Stylistyka samochodu została dodatkowo podkreślona przez pakiet aerodynamiczny Alpina, który wizualnie czyni pojazd masywniejszym. Chromowane wykończenie już i tak sporego grilla sprawia wrażenie, że ten jest jeszcze większy, co zapewne nie wszystkim przypadnie do gustu.

Sercem flagowca ma być 4,4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem od BMW. Jednostka jest wspierana układem miękkiej hybrydy i rzecz jasna została na nowo zestrojona przez speców z niemieckiej manufaktury. Całość skutkowała mocą zwiększoną do 621 KM oraz momentem obrotowym 800 Nm. Dzięki temu, ważący blisko 2800 kg SUV ma być w stanie rozpędzić się do 100 km/h w zaledwie 4,2 sekundy i jechać z prędkością 280 km/h.

Zdjęcie Obecna generacja Alpiny XB7. Za nią Alpina B5 oraz B7 / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Alpina XB7 - lepiej mieć gruby portfel

W standardzie XB7 otrzymamy m.in. pneumatyczne zawieszenie, które przy niskich prędkościach automatycznie się podnosi, zapewniając lepszy prześwit. Podczas szybszej jazdy analogicznie obniża się i wpływa na lepszą aerodynamikę. Klienci będą mogli wybierać pomiędzy 21, a 23-calowymi obręczami Alpina Dynamic, opatulonych oponami Pirelli opracowanymi specjalnie pod kątem samochodów producenta. Wewnątrz nie zabraknie obszycia słynną skórą "Lavalina" oraz pełnego pakietu wyposażenia.

Nowa Alpina XB7 jest już dostępna we wstępnych zamówieniach. Dostawy mają rozpocząć się już w grudniu tego roku. Ceny mają zaczynać się od 170 500 euro, a więc w przybliżeniu 790 400 złotych.

