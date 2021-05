Odświeżony Volkswagen Tiguan Allspace niebawem zadebiutuje

Tiguan po liftingu debiutował jesienią ubiegłego roku, teraz rozpoczęło się odliczanie do premiery jego przedłużonej odmiany. Nowy Tiguan Allspace będzie miał swoją premierę 12 maja, a sprzedaż modelu rozpocznie się w najbliższych tygodniach.

Tiguan debiutował na rynku w 2007 roku, ale dopiero 10 lat później Volkswagen zdecydował się na zaprezentowanie jego przedłużonej odmiany. Tiguan Allspace oferuje dodatkowe 22 centymetry, dzięki czemu ma o wiele większy bagażnik (do 1920 l) i dostępny jest w wersji siedmioosobowej.

To jak będzie wyglądała zmodernizowana odmiana, nie jest trudne do przewidzenia. "Krótkiego" Tiguana już dobrze znamy, a auta przed modernizacją nie różniły się niczym, poza dłuższą tylną częścią nadwozia. Face lfiting nie powinien tego zmienić.



Możemy spodziewać się więc nowego pasa przedniego z mniej kanciastymi reflektorami, nowego wzoru tylnych świateł, a we wnętrzu odświeżonych multimediów, nowych cyfrowych zegarów, kierownicy oraz panelu klimatyzacji. Zmiany zajdą także w palecie jednostek napędowych.



Przedłużona wersja Tiguana będzie produkowana w dwóch fabrykach. Tiguan L na rynek chiński będzie produkowany w Szanghaju, natomiast modele na rynki Ameryki Północnej i Południowej oraz europejskie będą produkowane w zakładach w Puebla w Meksyku. Debiut Tiguana z przedłużonym nadwoziem okazał się dla Volkswagena strzałem w dziesiątkę - aż 55% wszystkich produkowanych Tiguanów to tzw. wersje LWB, czyli z długim rozstawem osi.

