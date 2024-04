Nowa Toyota GR Yaris jest jeszcze dostępna w salonach. To ostatni dzwonek

Gdy 12 marca o godz. 10.00 sprzedawcy zaczęli zbierać zamówienia, przeszło 470 aut rozeszło się w pół godziny. Polacy kupili wszystko, co było do kupienia, choć nikogo to raczej nie zaskoczyło - w 2020 roku, gdy japoński sportowiec pojawił się na rynku, stało się dokładnie to samo.

Wszystkie auta na ten rok zostały w pół godziny zarezerwowane po uwolnieniu całego systemu. Około 470 samochodów zostało już zarezerwowanych, czyli na ten rok już nowych GR Yarisów nie będzie. Wszystkie z puli tegorocznej zostały wyprzedane. zakomunikował wówczas Robert Mularczyk, PR Regional Senior Manager Toyota Central Europe

Nowa Toyota GR Yaris jest znów dostępna w sprzedaży

Mamy jednak dobre wieści dla fanów Toyoty GR Yaris - najbardziej rozchwytywany hot hatch ostatnich lat wraca do sprzedaży. Importer właśnie zakomunikował, że ostatnie egzemplarze po face liftingu są jeszcze dostępne w polskich salonach. Samochód ze skrzynią manualną kosztuje od 214 900 zł, a ze skrzynią automatyczną GAZOO Racing Direct od 225 900 zł - liczba dostępnych egzemplarzy jest mocno ograniczona.

Zdjęcie Toyota GR Yaris po liftingu ma nowy, modułowy zderzak przedni, stalową kratkę przed intercoolerem i spryskiwacze chłodnicy / Jan Guss-Gasiński

Nowa Toyota GR Yaris. Klienci pokochali automat

Wersja sprzed liftingu była oferowana tylko i wyłącznie z manualną, 6-biegową skrzynią biegów. Po modernizacji jednak oferta została wzbogacona o autorską, 8-stopniową przekładnię automatyczną. Jak zareagowali klienci? Najwidoczniej takiego rozwiązania im bardzo brakowało. Z danych importera wynika, że aż 70 proc. klientów, którzy do tej pory zamówili nową Toyotę GR Yaris, zdecydowało się na automatyczną przekładnię.

Strzałem w dziesiątkę okazał się także nowy szary lakier “Precious Metal". Spośród reszty dostępnych lakierów tj. Imperial Red, Pure White, Platinum Pearl White, Precious Black najczęściej wybierany jest właśnie ten. Do tej pory wybrało go aż 57 proc. zamawiających.

Zdjęcie Toyota GR Yaris po liftingu. Nowy pas tylny i grafitowy lakier "Precious Metal" robią robotę. / Jan Guss-Gasiński

Nowa Toyota GR Yaris. Więcej mocy i lepsze wyposażenie

Po modernizacji Toyota GR Yaris z benzynowego silnika o pojemności 1,6-litra, generuje moc 280 KM (zamiast 261 KM) i oferuje większy moment obrotowy 390 Nm (zamiast 360 Nm). W ramach liftingu zmienił się także wygląd i konstrukcja zderzaków, a klapę bagażnika ozdobiła listwa świetlna.

W kabinie pojawia się zaprojektowana od nowa deska rozdzielcza. Względem poprzedniej jest obniżona o 50 mm, a lusterko wsteczne podniesiono. Do tego wszystkiego obniżono pozycję fotela kierowcy o 25 mm i w efekcie japoński hot hatch oferuje znacznie lepsze pole widzenia. Przed kierowcą znajduje się ekran cyfrowych wskaźników (12,3-cala), a wyświetlacz systemu multimedialnego został skierowany w stronę kierowcy, by łatwiej mu było sterować funkcjami auta, bez zbędnego sięgania.

Zdjęcie Nowa Toyota GR Yaris 2024 / Toyota

Toyota GR Yaris - wyposażenie standardowe

automatyczna klimatyzacja dwustrefowa

kamera cofania

inteligentny kluczyk

12,3-calowe cyfrowe zegary

Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem dotykowym

nawigacja Connected z trybem offline (4-letni pakiet transmisji danych)

bezprzewodowa łączność z Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota GR Yaris - wyposażenie opcjonalne

18-calowe kute felgi aluminiowe

system Premium Audio JBL z ośmioma głośnikami

podgrzewaną kierownicę oraz fotele

przednie i tylne czujniki parkowania

system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA)

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA).



Zdjęcie Toyota GR Yaris po liftingu ma więcej mocy (280 KM) i momentu obrotowego (390 Nm) / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Toyota GR Yaris po liftingu. / Jan Guss-Gasiński

Zdjęcie Toyota GR Yaris po liftingu wyróżnia się nowymi zderzakami. / Jan Guss-Gasiński