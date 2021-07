Mercedes-Maybach EQS SUV na pierwszym oficjalnym zdjęciu

Motorynek Mercedes-Maybach GLS 600 już w Polsce

Mercedes rozpoczął na poważnie elektryczną ofensywę i wręcz co chwilę, prezentuje kolejną nowość zasilaną prądem. Ostatnio była to flagowa limuzyna EQS - zbudowany od podstaw model, który poziomem zaawansowania i technologii chce przebić nawet nową klasę S. Za jakiś czas dołączy do niego większy i bardziej ekskluzywny brat.

Mowa o modelu, który... nie ma jeszcze nazwy tak naprawdę. Mówi się o nim Maybach EQS SUV, a więc będzie to elektryczny odpowiednik Maybacha GLS. W przeciwieństwie jednak do mniejszych elektryków Mercedesa, nie będzie on bazował na spalinowej wersji, ale właśnie na elektrycznej limuzynie. Trudno jednak przewidzieć, jaką nazwę otrzyma, ponieważ logika nazewnictwa nakazuje dodawać tylko jedną literkę do oznaczenia EQ, wskazującego elektryczną submarkę.



Jedyne co tak naprawdę wiemy, to tyle, ile zdradza pierwsze zdjęcie z fragmentem tylnego narożnika. Uwagę zwraca bardzo efektowny reflektory, dwukolorowe nadwozie oraz oczywiście znaczek Maybacha na słupku C, potwierdzający z jakim autem mamy do czynienia. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że bazować ono będzie na modelu EQS, powinniśmy spodziewać się podobnie niezwykłej deski rozdzielczej pokrytej ekranami oraz takich samych wersji silnikowych (obecnie są to odmiany o mocy 333 KM oraz 524 KM).



Na trochę większe uchylenie rąbka tajemnicy prawdopodobnie jeszcze poczekamy, ponieważ mówi się, że Maybach EQS SUV zadebiutuje dopiero w przyszłym roku.

