Już dziś podczas spotkania Tavolo Automotive, minister przemysłu Adolfo Urso wraz z przedstawicielami produkujących we Włoszech koncernów samochodowych i dostawców części, przedstawią nowe rozwiązania dotyczące dopłat do zakupu samochodów oferowanych w tamtejszych salonach. Mówi się, że w 2024 r. na wsparcie rodzimego rynku motoryzacyjnego przygotowano niemal miliard euro. Pieniądze te mają zachęcić Włochów do wymiany samochodów na nowe, co ma się przełożyć na obniżenie średniego wieku pojazdów (obecnie to 12,2 roku) oraz pozwolić na zwiększenie krajowej produkcji samochodów.

Jakie dopłaty do zakupu nowych samochodów we Włoszech?

Według przewidywań serwisu Il Sole 24 Ore, opartych o nieoficjalne dane i wcześniejsze informacje przekazane przez ministra Urso, kierowcy wymieniający samochody na nowe będą mogli liczyć na dopłatę w wysokości nawet 13 750 euro, czyli równowartości niemal 60 tys. zł. By otrzymać taki bonus należy zezłomować auto spełniające wymogi normy spalin Euro 2 lub niższej oraz kupić nowy samochód elektryczny w cenie do 30 tys. euro. W przypadku zakupu droższego auta (maksymalnie do 42 700 euro), bonus zostaje zredukowany do 11 tys. euro. Za złomowanie auta z Euro 3 można liczyć na maksymalnie 12 750 euro, a Euro 4 - 11 250 euro.

Dopłata do zakupu nowego samochodu z napędem hybrydowym

Nowy program dopłat ma objąć również hybrydy plug-in (ładowane z gniazdka). Wymieniając auto spełniające wymogi normy Euro 2 lub niższej na hybrydę legitymującą się emisją CO2 w zakresie 21-60 g/km, można liczyć na 10 tys. euro w przypadku zakupu auta kosztującego do 30 tys. euro, lub 8 tys. euro, w przypadku droższych aut (do 54 900 euro). Jeśli Włoch zdecyduje się zamienić na hybrydę plug-in samochód spełniający wymogi Euro 3 lub Euro 4 - dostanie maksymalnie 7 500 euro.



Dopłata do zakupu nowego samochodu z silnikiem spalinowym

Zgodnie z założeniami projektu, na wsparcie mogą liczyć również kupujący nowe samochody z silnikami spalinowymi, o ile emitują one nie więcej niż 135 g CO2 na kilometr. Takie auto nie może kosztować więcej niż 42 700 euro i przy złomowaniu starszego pojazdu (Euro 0 do Euro 2) nabywca może liczyć na 3 tysiące euro dopłaty. Jeśli złomowany będzie młodszy samochód (do Euro 4), dopłata wyniesie 2 tysiące.



Dopłata do nowego samochodu bez złomowania

Il Sole 24 Ore przewiduje, że na dopłaty bedą mogli liczyć również kierowcy, którzy zdecydują się sprzedać swoje samochody. Będzie to dotyczyło wyłącznie tych, którzy pozbędą się samochodów z Euro 4 i wymienią je na elektryki lub hybrydy plug-in. Wówczas dopłata wyniesie maksymalnie 7 500 (do elektryka tańszego niż 30 tys. euro) lub 5 tysięcy euro (do hybrydy plug-in tańszej niż 30 tys. euro).

Końcowe wyniki analiz i decyzję włoskiego rządu poznamy po zakończeniu spotkania Tavolo Automotive. Podobno na liście rozważanych rozwiązań znajduje się też tzw. leasing socjalny na wzór rozwiązania wprowadzanego we Francji. Tam, mieszkańcom, którzy dojeżdżają do pracy co najmniej 15 km zaproponowano korzystne warunku finansowania samochodów elektrycznych na 3 lata z ratą miesięczną na poziomie od 40 do 100 euro, czyli między ok 173 a 435 zł.