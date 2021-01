BMW 320e oraz 520e - nowe bazowe hybrydy

Bawarczycy rozszerzają swoją ofertę hybryd plug-in o zupełnie nową odmianę. Trafi ona do serii 3 oraz serii 5, ale niewykluczone, że docelowo zasili także gamę innych modeli.

Zdjęcie BMW 320e Touring / Testy BMW 530e - wzorowa hybryda premium?

Nowy hybrydowy układ napędowy korzysta z 2-litrowego, doładowanego silnika o mocy 163 KM. W połączeniu z motorem elektrycznym, oferuje on 204 KM oraz 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Prąd magazynowany jest w baterii o pojemności 12 kWh.

Napęd ten, chociaż będzie pełnić rolę wersji nastawionej głównie na oszczędzanie, zapewnia naprawdę dobre osiągi. W przypadku 320e sprint do 100 km/h zajmuje jedyne 7,6 s. Większe i cięższe 520e potrzebuje na to 7,9 s. Zasięg na jednym ładowaniu producent określa na maksymalnie 61 km w obu przypadkach. Oba modele mogą też jechać maksymalnie 140 km/h na samym prądzie. Dane dla wersji kombi są minimalnie gorsze.



Tak jak i inne hybrydy BMW, tak i najnowsza korzysta standardowo z 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Opcjonalnie jest też dostępny napęd na wszystkie koła, ale z niezrozumiałych powodów, występuje on tylko w serii 3 kombi (w mocniejszych odmianach nie ma takiego ograniczenia). Takie auto przyspiesza do 100 km/h w 8,2 s i przejedzie na jednym ładowaniu do 57 km.