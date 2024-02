Audi S3 po modernizacji. Najmocniejsze w historii

Audi S3 po modernizacji. Jeszcze nie miało tyle mocy

Audi S3 po modernizacji wciąż jeszcze oklejone jest kamuflażem. Niemiecki producent najwyraźniej postanowił jednak podzielić się garścią nowości, które podgrzeją atmosferę przed oficjalną prezentacją modelu. W ramach modernizacji zwiększono moc silnika. Czterocylindrowa, dwulitrowa jednostka benzynowa oferuje teraz o 23 KM więcej. Moment obrotowy wzrósł natomiast o 20 Nm. Ta kuracja wzmacniająca sprawiła, że model po modernizacji oferuje 333 KM i 420 Nm. Audi chwali się, że jest to najmocniejsze S3 w historii. Rozpędzenie auta do prędkości 100 km/h zajmuje 4,7 sekundy. Prędkość jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. To jednak nie koniec zmian technicznych.

Reklama

Zdjęcie Audi S3 nigdy wcześniej nie miało tyle mocy.

Nowy tryb jazdy w zmodernizowanym Audi S3

Zmodernizowane Audi S3 wyposażone zostało w różnego rodzaju rozwiązania (np. modyfikacja przepustnicy), dzięki którym ma chętniej reagować na gaz. Zmiany objęły również skrzynię biegów. Audi chwali się, że czas zmiany przełożeń siedmiobiegowego automatu przy pełnym obciążeniu auta został teraz skrócony o połowę. Działanie silnika i skrzyni zostało również dostosowane do nowego trybu jazdy - dynamic+. Jak sama nazwa wskazuje, ma on zapewniać jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. W porównaniu z trybem dynamic, obroty na biegu jałowym zostały zwiększone do 1300 obr./min (o 200 więcej). W nowym trybie jazdy skrzynia redukuje wcześniej, a wyższe przełożenia wrzucane są później. Ponadto auto otrzymało zmodyfikowany układ ESP.

Ponadto, podobnie jak Audi RS 3, tak i S3 wyposażone jest teraz w tzw. Torque Splitter, czyli rozdzielacz momentu obrotowego. System żongluje momentem obrotowym między tylnymi kołami w taki sposób, by zwiększać stabilność samochodu, np. w czasie pokonywania zakrętu. Jego działanie zależne jest od sytuacji na drodze i wybranego trybu jazdy.

Zdjęcie Audi S3 otrzymało znany z RS 3 Torque Splitter. / materiały prasowe

Zmodernizowane Audi S3 z większym negatywem kół przednich

Przy modernizacji S3 Audi zajęło się również zawieszeniem. Model otrzymał przeprojektowane kolumny McPhersona z przodu. Niemiecki producent wyposażył również swój model w sztywniejsze wahacze. Audi S3 wyróżnia się większym negatywem przednich kół, wynoszącym blisko 1,5 stopnia. Dzięki temu samochód będzie oferować większą przyczepność na zakrętach oraz lepsze prowadzenie. Audi wyposażyło S3 również w zoptymalizowany progresywny układ kierowniczy. Im większy kąt skrętu, tym bardziej bezpośrednie staje się przełożenie.

Zdjęcie Audi S3 po modernizacji wyróżnia się również większym negatywem przednich kół.

Oprócz tego Audi S3 otrzymało większe, 18-calowe hamulce na przedniej osi. Mają one średnicę 357 mm i są o 4 mm grubsze niż przed modernizacją. Większe są także klocki hamulcowe. Model wyposażony został również w nowe, 19-calowe opony od firmy Falken.

Zdjęcie Dwulitrowy silnik Audi S3 generuje teraz 333 KM. / materiały prasowe

Zdjęcie Audi S3 po modernizacji otrzymało nowy tryb jazdy - dynamic+. / materiały prasowe

Zdjęcie System Torque Splitter żongluje momentem obrotowym między tylnymi kołami w taki sposób, by zwiększać stabilność samochodu. / materiały prasowe