Alfa Romeo Giulia GTA oczami jej twórców

W krótkim filmie twórcy projektu Giulia GTA opowiadają o renesansie ikony marki Alfa Romeo. Film jest dedykowany fanom Alfy Romeo, to hołd dla włoskiej kultury, samochodowych osiągów, włoskiego designu i „know-how”, których odzwierciedleniem jest Giulia GTA. Film jest dostępny pod linkiem.

- Pod koniec roku, w którym świętowaliśmy 110. rocznicę powstania Alfy Romeo, marka przygotowała niezwykły film dokumentalny opowiadający historię powstania Giulii GTA, najbardziej sportowej limuzyny wyprodukowanej przez Alfę Romeo. To supersamochód do jazdy tak po drogach, jak i torze, dar dla fanów Alfy Romeo i miłośników motoryzacji.



Arnaud Leclerc, dyrektor marki Alfa Romeo na region EMEA, Klaus Busse, dyrektor działu FCA Design na rynki EMEA i Fabio Migliavacca, dyrektor marketingu produktu na region EMEA, dzielą się emocjami, których doświadczyli, projektując prawdziwą ikonę Alfy Romeo. Od pierwszych szkiców, po próby na drodze, opowiadają, jak projektowali, kreowali i wyprodukowali model, który stał się symbolem włoskiej kultury, samochodowych osiągów, włoskiego designu i "know-how".



- Myśląc o jubileuszu, chcieliśmy wprowadzić na rynek coś bardzo wyjątkowego. Chcieliśmy to uczcić, a najlepszą formą jest wprowadzenie na rynek nowego samochodu dla Alfistów, klientów oraz wszystkich, którzy pokochali Alfę Romeo. Dlatego staraliśmy się stworzyć powiązanie między obecną gamą modeli Giulia i Stelvio a historią - mówi Arnaud Leclerc, dyrektor marki Alfa Romeo w regionie EMEA.



Wraz z wersją GTAm (litera "m" od włoskiego słowa "modificato", czyli "zmodyfikowany"), Giulia GTA - w limitowanej serii 500 egzemplarzy - jest wyrazem powrotu do korzeni Alfy Romeo i hołdem dla jednego z jej najbardziej ikonicznych modeli. Giulia GTA z 1965 roku, "Gran Turismo Alleggerita", została stworzona przez firmę Autodelta na bazie Giulii Sprint GT odnoszącej sukcesy sportowe na całym świecie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alfa Romeo Giulia GTA oczami jej twórców

Projekt Giulia GTA wykorzystuje wieloletnią współpracę z Sauber Group AG, czerpiąc wiedzę z działów inżynierii i aerodynamiki. Sauber Group szczyci się 50-letnim doświadczeniem w sportach motorowych, w tym 27-letnim w Formule 1.



"Współpraca z Sauber Group AG to dla nas wspaniała okazja nie tylko do wspólnych działań w Formule 1, lecz przy takim projekcie. Ich wiedza i doświadczenia w projekcie GTA to absolutnie wartość dodana" - zachwala współpracę Fabio Migliavacca, dyrektor marketingu produktu w regionie EMEA.



Dzięki temu marka zdobyła bezcenne doświadczenie w projektowaniu i wykorzystywaniu włókna węglowego oraz dogłębną wiedzę w zakresie aerodynamiki. Firmie Sauber Engineering, posiadającej własny tunel aerodynamicznym w Hinwil w Szwajcarii, powierzono produkcję większości komponentów z włókna węglowego, zwłaszcza tych, które mają wpływ na aerodynamikę. Należą do nich: nowy zderzak przedni, listwy progowe, wlot powietrza, spojler GTA, a także aerodynamiczne skrzydło GTAm. W efekcie powstał samochód, który imponuje zarówno pod względem wyglądu, jak i osiągów, z dużymi wlotami powietrza z przodu i regulowanym tylnym spojlerem z włókna węglowego. Silnik zamontowany w Giulii GTAm to silnik Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, wykonany w całości z aluminium, który może uwolnić moc 540 KM a dzięki systemowi Launch Control błyskawicznie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,6 sekundy.

