Volkswagen ID.3 samochodem roku na Litwie

Po raz pierwszy w historii litewskiego konkursu na samochód roku, tytuł ten przypadł modelowi dostępnemu tylko z napędem elektrycznym.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /

Litewska edycja Car of the Year odbywa się już od 24 lat i organizowana jest przez klub zrzeszający tamtejszych dziennikarzy motoryzacyjnych. Oprócz nich w głosowaniu biorą udział także eksperci zajmujący się rynkiem motoryzacyjnym. W tym roku w konkursie brało udział 30 modeli.

Reklama

Do finału zakwalifikowało się siedem samochodów - Cupra Formentor, Peugeot 2008, Porsche Taycan, Renault Captur, Skoda Octavia, Toyota Yaris oraz Volkswagen ID.3. Ostatecznie najwięcej punktów zdobył elektryk Volkswagena.

Organizatorzy podkreślają, że jest to wyjątkowy werdykt. Nigdy w historii konkursu nie zwyciężył samochód wyłącznie elektryczny. Z drugiej strony 10 z 30 kandydatów to elektryki, a do finału trafiły dwa takie modele. Podkreśla to tylko kierunek, w jakim zmierza motoryzacja.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 /