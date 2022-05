Kobieta malowała się za kierownicą. Nie skończyło się to dla niej dobrze

Policja została wezwana do kolizji między dwoma samochodami, które jechały w korku. Sprawczynią okazała się kobieta, która przyznała, że upadła jej pomadka i próbując ją znaleźć, odwróciła wzrok od drogi. To wystarczyło, by najechała na stojącego przed nią Nissana.



Jak można zobaczyć na nagraniu, szkody wyrządziła tylko sobie, ponieważ prędkość była niewielka i nadziała się tylko na hak Nissana. Tym bardziej ciśnie się na usta pytanie, po co do takiego zdarzenia wezwano policję. Niestety nie zostaje to wyjaśnione.





(Fragment programu "Stop drogówka")