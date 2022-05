Niepełnosprawny jechał niedopuszczonym do ruchu autem. Spowodował karambol

O dużym pechu może mówić kierowca Toyoty Auris. Niepełnosprawny mężczyzna jechał wykonać okresowy przegląd techniczny, ale po drodze spowodował kolizję, w której uczestniczyły łącznie trzy samochody, więc nazwano to "miejskim mini-karambolem".



Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sprawca nie był w stanie opuścić swojego pojazdu. Co gorsza okazało się, że choć jechał na przegląd, to jechał po terminie. Zgodnie z przepisami więc, jego auto nie było dopuszczone do ruchu. Jak sytuację ocenią policjanci?





(Fragment programu "Stop drogówka")