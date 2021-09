Sprawca kolizji kłamał, czy tylko nie zna przepisów?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci zostali wezwani do banalnej sytuacji, która szybko przerodziła się w kuriozalną. Kierowca Hyundaia ix20 zmieniał pas na rondzie z prawego na lewy (samo to jest co najmniej... zastanawiające) i wjechał w znajdujące się już na tym pasie BMW serii 5. W czym więc problem?



Ano w tym, że sprawca nie uznawał swojej winy. Dowodził, że skoro nie widział BMW, to go na sąsiednim pasie nie było, a włączony kierunkowskaz chyba miał zapewniać mu pierwszeństwo. Ponadto jego zeznaniom co do momentu, kiedy doszło do zdarzenia, przeczyły ślady na autach. Świadomie chciał wprowadzić w błąd funkcjonariuszy, czy w ogóle obserwował sytuacji i nie potrafił jej odtworzyć?



Niewątpliwym ukoronowaniem całej tej sytuacji, jest decyzja funkcjonariuszki, obsługującej to zdarzenie.



(fragment programu "Stop drogówka")