Nieuważnie włączał się do ruchu – stracił prawo jazdy i może stanąć przed sądem!

W jak poważne kłopoty można wpaść przez moment nieuwagi, dobrze pokazuje to zdarzenie. Jak dowiadujemy się z powyższego wideo, kierowca Forda Kugi włączał się do ruchu (więc musiał wyjeżdżać z drogi wewnętrznej) i wyjechał prosto przed prawidłowo poruszającego się Seata Leona. W wyniku zderzenia kierujący Seatem został ranny i musiał zostać odwieziony do szpitala.



Do wypadku doszło najpewniej, wbrew temu co powiedział policjant, przez niedostateczną widoczność. Parkujące na chodniku samochody prawdopodobnie mocno utrudniły sprawcy zdarzenia obserwację drogi. Ponieważ istniało ryzyko, że poszkodowany w tym zdarzeniu został poważniej ranny, funkcjonariusze zatrzymali sprawcy prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.



(Fragment programu "Stop drogówka")