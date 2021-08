Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym – nie popatrzył na znaki i kolizja gotowa

Skrzyżowania z pierwszeństwem łamanym często sprawiają kierowcom problemy. Czasami prowadzi to do błędnego używania kierunkowskazów, a czasami do takich sytuacji, jak na nagraniu. Kierowca Fiat Ducato był przekonany, że jadąc prosto ma pierwszeństwo, podczas gdy zjeżdżał z drogi podporządkowanej w ulicę z pierwszeństwem. Udało mu się w ostatniej chwili odbić kierownicą, ale i tak doszło do kolizji z Chevroletem Aveo.



(Fragment programu „Stop drogówka”)