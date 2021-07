Wjechała na czerwonym na ruchliwe skrzyżowanie. Finał łatwo było przewidzieć

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci zostali wezwani do kolizji Mercedesa klasy C oraz BMW serii 5. Obydwoma pojazdami kierowały kobiety, które uważały, że miały zielone światło. Sprawę szybko wyjaśniło nagranie z miejskiego monitoringu.



Okazało się, że to kierująca BMW wjechała na czerwonym i nie zastanowiło jej, że na drodze którą przecina, odbywa się ruch. Kierowca niebieskiego autobusu, widząc co robi kobieta, zdołał się zatrzymać. Niestety zagrożenia nie miała jak zauważyć kierująca Mercedesem.



(Fragment programu „Stop drogówka”)